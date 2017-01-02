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Erdoğan hayranı engelli Gülşah’ın hayali gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmini çizerek sosyal medyada paylaşan engelli Gülşah Yağmur Yazıcı’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Erdoğan hayranı engelli Gülşahın hayali gerçek oldu

02 Ocak 2017 16:15
Erdoğan hayranı engelli Gülşah’ın hayali gerçek oldu - Tıkla İzle

Ailesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen Gülşah Yağmur Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı bir resmi hediye etti. Erdoğan, kendisini ziyarete gelen Gülşah ile sohbet ederek şakalaştı. Erdoğan, “Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum” ifadelerini kullanarak kendi çizdiği resmi paylaşan Gülşah’a cevap olarak resmi hesabından, “Çok teşekkür ederim sevgili Gülşah. Senin gibi güzel yürekli bir kızımızı bir inşallah Külliyede misafir etmek isterim” şeklinde cevap vermiş, ardından da telefonla arayarak konuşmuş

Derya Yetim


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