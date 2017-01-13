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Erdoğan hayranı genç 73 gündür yaşam savaşı veriyor

Söke Bağarası karayolunda 1 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ahmet Sarıçay, 73 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan Sarıçay’ın ailesi oğullarının tekrar hayata dönmesi için yardım istedi.

Erdoğan hayranı genç 73 gündür yaşam savaşı veriyor

13 Ocak 2017 13:10

Ahmet Sarıçay’ın babası Nevzat Sarıçay, annesi Emine Sarıçay ve kardeşi Beyhan Sarıçay 73 gündür bir an olsun hastaneden ayrılmıyor. Yoğun bakım ünitesi izleme odasındaki televizyonun başına günde iki kez geçerek Ahmet Sarıçay’ı izleyen Sarıçay Ailesi’nin ağzından dua, gözlerinden yaş eksik olmuyor.
Ceza ve İnfaz Kurumu memuru 34 yaşındaki Ahmet Sarıçay’ın geçirdiği trafik kazası sonrasında 73 gündür yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Oğulları Ahmet Sarıçay’ın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde çok iyi bakıldığını ancak yeniden aralarına dönebilmesi için daha güçlü tedavileri uygulayabilecek bir başka hastanede umut olabileceğini düşündüklerini belirten baba Nevzat Sarıçay; destek beklediklerini söyledi.
Oğlu Ahmet Sarıçay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini, geçen yıl Aydın’a gelen Erdoğan ile buluştuğunu belirten Nevzat Sarıçay; “Oğlum 73 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Söke Devlet Hastanesi’nin en alt kademesinden en üst kademesine kadar herkesten çok memnunuz. Fakat imkanlar dahilinde yapabildiklerini yapıyorlar. Çare bulamıyoruz. Hacettepe Üniversite Hastanesi’ni tavsiye ettiler, faydalı olabileceğini söylediler. Ancak imkanımız yok. Biz aile olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Tek çaremiz kaldı. Önce Allah’ta sonra Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz” dedi.
Anne Emine Sarıçay ise “Çocuğumuz gözümüzün önünde eriyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Oğlumu bu halde gördükçe yıkılıyorum, ayakta duracak halim kalmadı. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. Çocuğuma şifa bulalım, başka bir şey istemiyorum” diye konuştu.
 

Levent Tuncer
 


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