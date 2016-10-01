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Erdoğan: Her kim 15 Temmuz’a ama’sız, lakin’siz darbe diyemiyorsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’a ’darbe’ diyemeyenler olduğunu söyleyerek, “Her kim ki 15 Temmuz’a ama’sız, fakat’sız, lakin’siz darbe diyemiyorsa, lanetleyemiyorsa o da darbe girişiminin bir parçasıdır, en azından gönüllü destekçisidir” dedi.

Erdoğan: Her kim 15 Temmuza amasız, lakinsiz darbe diyemiyorsa...

01 Ekim 2016 14:59
Erdoğan: Her kim 15 Temmuz’a ama’sız, lakin’siz darbe diyemiyorsa... - Tıkla İzle

TBMM’nin 26. Dönem 2. Yasama Yılı açılış töreni için Genel Kurula gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’a “darbe” diyemeyenlerin ve 15 Temmuz’un bir tiyatro olduğunu söyleyenlerin darbe girişiminin bir parçası olduğunun altını çizdi, Yeni Kapı ruhunun titizlikle korumak gerektiğini belirtti.

AB’YE SERT ÇIKTI: "DİPLOMATİK CAMBAZLIKLARLA..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB’nin Türkiye’ye karşı tutumunu eleştirerek, ”Lafı dolaştırmanın, diplomatik cambazlıklarla üste çıkmanın gereği yoktur. Lütfen Avrupalılar kafalarındaki farklı niyetlerin günahını bizim üzerimize yıkmaya çalışmaktan vazgeçsinler” dedi.

TBMM’nin 26. Dönem 2. Yasama Yılı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika’nın bölgeye yönelik politikalarında ciddi bir tutarsızlık olduğunu belirtti. Erdoğan, AB’nin Türkiye ile veya Türkiyesiz yoluna devam etme kararını kendisinin vereceğini belirterek, kurnazlık yapıp sorumluluğu Türkiye’nin üzerine atmaya çalışmamaları gerektiğini söyledi.

“AMERİKA, BÖLGEMİZE YÖNELİK POLİTİKALARINDA CİDDİ BİR TUTARSIZLIK VE ÇOK BAŞLILIK İŞARETLERİNE ŞAHİT OLUYORUZ"

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerini geleneksel ittifak ilişkilerinin ruhuna uygun şekilde sürdürme gayreti içinde olduğunu belirten Erdoğan “Son dönemde Amerika Birleşik Devletlerinin bölgemize yönelik politikalarında ciddi bir tutarsızlık ve çok başlılık işaretlerine şahit oluyoruz. Amerikan yönetiminin bir kısmı ısrarla Suriye’de ve Irak’ta PKK-PYD-YPG terör örgütüyle ortak çalışma yürütürken, bir kısmı da bizim hassasiyetlerimize daha yakın politikalar izlemeye çalışıyor. Amerika’daki başkanlık seçimlerinden kaynaklandığı anlaşılan bu sorun, ülkemizin hayati çıkarlarına kalıcı zararlar vermeden çözümü için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin Suudi Arabistan’a 11 Eylül saldırıları sebebiyle dava açılmasına imkan veren bir yasayı onaylaması da büyük bir talihsizliktir. Her şeyden önce bu yasa hukukun evrensel bir kabulü olan ‘suçların şahsiliği’ ilkesine alenen aykırıdır” dedi.

“TÜRKİYE İLE VEYA TÜRKİYESİZ YOLUNA DEVAM ETME SEÇİMİ AB’YE AİTTİR"

AB’nin Türkiye’ye söz verdiği vize serbestisi uygulamasının bu ay yürürlüğe girmesi gerektiğini belirten Erdoğan birlik tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında terörle mücadele gibi Türkiye için hayati bir konunun sürecin ön şartı haline dönüştürülmeye çalışıldığını belirtti. Erdoğan “Bu tavır AB’nin Türkiye’ye verdiği sözü tutmak istemediğinin ilanıdır. Açıkça ifade ediyorum, kendileri bilirler. Türkiye AB ile yarım asrı geçen ilişkilerinde hep veren taraf, hep sözünü taraf olmuştur. Bizden kaynaklanan gecikmeler, aksaklıklar konusunda hiç itirazımız olmamıştır. Ama özellikle son genişleme süreçlerinde demokratik ve ekonomik kriterleri Türkiye ile mukayese edilemeyecek ülkeler hızla tam üye yapılırken, ısrarla ülkemizin kapıda bekletilmesi, 53 yıl, AB‘nin bizimle ilgili gerçek niyetini göstermiştir. Lafı dolaştırmanın, diplomatik cambazlıklarla üste çıkmanın gereği yoktur. Lütfen Avrupalılar kafalarındaki farklı niyetlerin günahını bizim üzerimize yıkmaya çalışmaktan vazgeçsinler. Akıl mantık dışı dayatmalarla bizi oyalamaya devam edeceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar, artık bu oyunun sonuna geldik, bunu bilmeliler. Türkiye ile veya Türkiyesiz yoluna devam etme seçimi AB’ye aittir. Kurnazlık yapıp sorumluluğu bizim üzerimize yıkmaya çalışmasınlar” diye konuştu.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, recep tayyip erdoğan, tbmm


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