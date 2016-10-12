Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Savcı Adayları Kura Töreni’nde yaptığı konuşmada yatırımların hızla devam edeceğine dikkat çekerek, S&P’ye göndermede bulundu. Erdoğan, “S&P çıkıyor, Türkiye yatırım yapılamaz bir ülke diyor. Siyasi bir açıklama. Türkiye’yi gelip gezip görenler, Türkiye’de neyin yapılacağını çok iyi biliyor. Ey S&P, sen Türkiye’nin haritada nerede olduğunu biliyor musun?” diye konuştu.

Erdoğan, “79 sene Cumhuriyet tarihi boyunca bu ülkede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. 14 senede biz bunun üzerine 19 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bunlar durup dururken olmadı. İstikrar olduğu için, Türkiye’de yatırım yapılabilir bunu gördükleri için geldiler bunları yaptılar. Hala yapıyorlar ve bundan sonra da yapacaklarına inanıyorum. Şuan da Türkiye’nin havayolları dünyanın ilk 7’si içerisinde yerini aldı. En çok destinasyona ulaşma noktasında Türkiye bir numara. Eskiden otobüse binmek bir marifetti. Artık bizim için otobüs falan sorun olmaktan çıktı. Benim vatandaşım artık rahat rahat şehirler arasında uçağına biniyor ve Türkiye’nin bir köşesinden diğer köşesine rahatlıkla gidebilir hale geldi. Biz göreve geldiğimizde bir tane sadece THY vardı. Ama şimdi 7 firma var. İş bilenin, kılıç kuşananındır” açıklamasında bulundu.

“SURİYE’NİN KUZEYİNDE TERÖR KORİDORU OLUŞTURMAYA TÜRKİYE OLARAK MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

“FETÖ meselesi sadece bir şarlatanın hezeyanlarının arkasından gidenler konusu olmasının ötesinde bir konudur” diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“FETÖ ülkemizdeki ve tüm dünyadaki imkanları ile bu süreci Türkiye aleyhine şekillendirme amacıyla kullanılan bir araç haline gelmiş. Bölücü terör örgütünün başını teslim ettiler ve onun yerine bir başka terör örgütünün başını aldılar. Oyun çok sinsi. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Eğer bu vermeme süreci devam ederse seslendireceğimiz çok hassas şeyler de olacaktır. PKK aynı senaryoda gönüllü olarak yer almıştır. PYD, YPG’ye verilen desteğin sebebi de aynıdır. Amerika, Suriye’nin kuzeyinde PYD ve YPG’ye destek veriyor. Bunları bizzat Sayın Başkanın kendisine söyledim. Yanlış yapıyorsunuz, Kobani’ye silah indirmeyin dediğimde 3 saat sonra Kobani’ye silah indirildi. Bunların yarısı PYD’ye, yarısı da DEAŞ’a gitti. Hani siz DEAŞ ile mücadele ediyordunuz. Eğer DEAŞ ile mücadele ediyorsanız bu silahların yarısı neden oraya gitti. Herhalde derdimin ne olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Suriye’de sayıları on bin civarında olan DEAŞ’ın yabancı savaşçıları ile mücadele eden, 600 bin insanın hayatını yitirdiği bir savaş yürütülmesinin de asıl sebebi budur. Koalisyon güçleri 63 ülkeden oluşuyor. Diyorum ki; 63 ülke koalisyon güçleri olarak biz 10 bin DEAŞ’lıyı halledemiyoruz ve bunun için PYD’ye ve YPG’ye diyoruz ki gelin siz de terörist olsanız da bize yardımcı olun ve şu DEAŞ’ı temizleyelim. Ya teröristin iyisi kötüsü olur mu? Onlar da terörist. Bir terör grubunu yok etmek için bir başka terör grubuyla hareket ediyorsunuz. Kusuru bakmayın. Biz güneyimizde, Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmaya Türkiye olarak müsaade etmeyeceğiz.”

“CLİNTON’UN YAPTIĞI AÇIKLAMAYI ÇOK TALİHSİZ BULUYORUM”

Demokrat Parti Adayı Hillary Clinton’un sözlerini de değerlendiren Erdoğan, “Clinton’un yaptığı açıklamayı çok talihsiz buluyorum. O da aynı şekilde PYD ve YPG’yi desteklemeye devam edeceğiz diyor. Çok talihsiz bir açıklama. Bence siyasette böyle bir açıklamayı yapmanın tanımı çok farklıdır. Bunu ben siyasi bir acemilik olarak görüyorum. Bunun yapılmaması gerekir. Bölgenin hassasiyetleri farklı. Bu hassasiyetlerin olduğu bir dönemde böyle bir adım atılamaz. Çok yanlış bir adım. Bu verdiğiniz silahlarla 600 bin insanın ölümüne neden olduğunuzun farkında değil misiniz? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nerede? Hukuk nerede? Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, Libya’da, Mısır’da ölen Müslüman. Hep ölen Müslüman. Bütün bu olanlar karşısında kendimizi çek etmeliyiz. Türkiye Suriye ve Irak merkezli olarak oynanan bu oyunu bozmak için bir hamle yapsa karşımıza bir başka terör örgütü çıkıyor. Bunların birbirinden farkı yok ki” diye konuştu.

“TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İŞ TUTMAK ATEŞ İLE OYNAMAK GİBİDİR”

PKK’nın bıraktığı yerden DEAŞ’ın, onun bıraktığı yerden FETÖ’nün, onun bıraktığı yerden yeniden PKK’nın sahne aldığını vurgulayan Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

“PKK’nın çukur eylemleri ile DEAŞ’ın intihar eylemleri, FETÖ’nün darbe girişimi ile PKK’nın bombalı araçları hep aynı gaye için sürdürüyorlar bu savaşı. Bu eylemlerin hiçbirinin geçerli sebebi yoktur. Terör örgütlerinin tarihlerinin en büyük insan gücü kayıplarını verdirme pahasına ülkemizin üzerine salanlar bizi bu kritik sürecin dışında tutmayı amaçlıyorlar. Farkına varamadıkları bir husus var. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığı gerçeğidir. 15 Temmuz’da ordu içinde binlerce FETÖ elemanı darbe için harekete geçince Türkiye’nin operasyonel gücünü yıllarca toparlayamayacağını sandılar. TSK bu olayın üzerinden 40 gün geçmeden Cumhuriyet tarihinin en önemli sınır operasyonlarından biri olan Cerablus harekatını başlattı. PKK’nın bombalı araçlarla intihar eylemlerine girişmesinin sebebi asıl güçlü olduğu yerlerdeki kayıpları örme telaşıdır. Bunun gayreti içerisindeler. DEAŞ’a karşı Suriye içerisinde olduğu kadar ülkemizde de çok etkili operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Musul konusunda Türkiye’ye terbiye dışı saldırılmasının sebebi, bölgede kurulan denklemi bozuyor olmamızdır. Suriye’de Cerablus harekatı ile DEAŞ balonuna ilk iğneyi batırarak bunun birinci adımını attık. Musul’da bölgeyi kana ve ateşe boğmak için kurulan mezhep çatışması balonunu da aynı şekilde söndürmekte kararlıyız. Suriye ve Irak’taki kardeşlerimizi bu küresel senaryonun çarkları arasında ezilmekten kendimizi de benzer bir akıbete uğrama tehdidinden kurtarmak için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bu mesele, bazı ülkeler için stratejik bir hamleden, karlı bir oyundan ibaret olabilir. Bizim için Suriye ve Irak kaynaklı terör tehdidi hayati bir öneme sahiptir. Türkiye’nin bölge ile ilişkisini kendi çıkar hesapları ile karıştıranlara mesajım şudur; terör örgütleri ile iş tutmak ateş ile oynamak gibidir. Bu ateş bizi teğet geçer ama korkarım ki onunla oynayanları cayır cayır yakar.”

“HODRİ MEYDAN”

Erdoğan, “15 Temmuz’da istiklalimiz, istikbalimiz, demokrasimiz için neler yapabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Varsa aynı bedelleri göze alanlar buyursunlar hodri meydan diyorum. Biz devlet ve millet olarak bekamızı tehdit eden bu oyunu bozmakta kararlıyız. Türkiye ile ortak bir gelecek kurmak isteyen herkese dost elimiz sonuna kadar açıktır” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, yerleri belli olacak hakim ve savcılara ise şöyle seslendi:

“Biraz sonra görev yerleri belli olacak hakim ve savcılarımızdan, 81 vilayeti ve 79 milyon vatandaşı ile bu devlete en güzel şekilde hizmet etmelerini istiyorum. Çünkü sizler adalet mülkün esasıdır hükmüne inanmış kardeşlerimsiniz. Bu adalet sizin elinizde tecelli ediyor ve siz bu mülkü ayakta tutacaksınız. Türk milleti kendisine hizmet eden herkesi özellikle de siz adalet teşkilatı mensuplarını inanın başının üstünde taşır.”