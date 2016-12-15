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Erdoğan ile Obama telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan ile Obama telefonda görüştü

15 Aralık 2016 22:50

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı.

Görüşmede, başta Halep’teki insanlık dramını sona erdirmeye yönelik çabalar olmak üzere Suriye ve Irak’taki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Obama, Türkiye’nin Halep’te kısmi ateşkesin sağlanarak muhaliflerin ve sivillerin uluslararası insani yardım kuruluşlarının gözetiminde güvenli biçimde şehirden tahliyesine yönelik çabalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, çatışmaların ülke genelinde durdurulması ve soruna bir siyasi çözüm bulunması gerektiğine işaret etti.

Koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye’de DAEŞ’e karşı yürüttükleri mücadelede kaydedilen gelişmeleri ele alan iki lider, Türkiye ile ABD’nin sürekli yakın işbirliği halinde çalışmaya devam etmelerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Türkiye ve ABD arasında son sekiz yıllık süreçte ilişkilerdeki samimiyet ve verimliliğe işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecekte de güçlenmeye devam edeceğine inandıklarını belirtti.

ABD Başkanı Sayın Barack Obama, görüşme vesilesiyle, PKK’nın İstanbul’daki terör saldırısında hayatlarını kaybeden polisler ve siviller, ayrıca Suriye’de DEAŞ’la mücadele esnasında şehit düşen askerler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve onun şahsında Türk halkına taziyelerini de iletti. 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Obama


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