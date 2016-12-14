Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Halep’te yaşanan insanlık dramının ele alındığı görüşmede ikili ilişkilere de değinildi. Görüşmede, dün akşam sağlanan kısmi ateşkes mutabakatının tam olarak hayata geçirilmesi, mutabakata yönelik ihlallerin engellenmesi gerektiği vurgulandı. Güvenli koridorlar aracılığıyla sivillerin ve muhalefetin tahliye işleminin bir an önce başlaması için ortak çaba harcanması kararı da teyit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, gerekli güvenli koridorların açılmasının akabinde, Türkiye olarak geçici barınma ve insani yardımlar konusunda her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını belirtti. Görüşmede, başta Başbakan Binali Yıldırım’ın Moskova ziyareti olmak üzere ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlara, enerji sektörü başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliğinin güçlendirmeye yönelik çalışmalara da değinildi.