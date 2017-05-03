Erdoğan ile Putin'den görüşme sonrası önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarsa bulunmak üzere geldiği Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Liderler, Soçi’deki Devlet Başkanlığı konutunda yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Son 2 ay içinde Rusya’ya ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini ifade ederek teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 Ağustos ayından bu yana Putin ile beşinci kez bir araya geldiklerini belirterek, “Siyasi ilişkilerimizde arzu edilen ivmeyi yakalıyoruz. Münasebetlerimizin çok daha ileri taşınması noktasında da her iki tarafta da güçlü bir irade bulunuyor. Bunda şüphesiz her iki liderliğin çeşitli sınamalar karşısında gösterdiği sağduyulu yaklaşımın büyük önemi var” dedi.

“Suriye 911 kilometre sınırı olan aynı kumaştan kesilmiş bir ülkeyiz”

“Türk Akım ve Akkuyu enerji santrali konusundaki işbirliğimiz ise kendi mecrasına hassasiyetle ilerliyor” diyen Erdoğan, görüşmede Suriye’deki kriz başta olmak üzere bölgesel sorunların da ele alındığını söyledi. Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Benim çok sevdiğim bir Rus atasözü var. ‘Kimin neresi ağrıyorsa onunla ilgili konuşur’ Ülkelerimiz için de Suriye 6 yıldır kanayan bir yara. Dünyanın diğer bölgelerinde çocuklar sokaklarda neşe içinde oynarken, baharın yeşilin güzelliğini doyasıya yaşarken Suriyeli çocukların her gün ölümle burun buruna gelmeleri bizlerin ortak acısıdır. Suriye 911 kilometre sınırı olan aynı kumaştan kesilmiş bir ülkeyiz. Hemen yanı başımızda yükselen çocuk feryatlarına nasıl duyarsız kalabiliriz. Çocukların, kadınların, yaşlıların kimyasal ve konvensiyonel silahlar katledilmesine nasıl gözlerimizi kapatabiliriz.”

“Böylesine vahşi bir saldırı hiç kimsenin kar kalamaz”

Çatışmasızlık çalışmalarının başarıya ulaşması için önemli fırsat penceresi oluşturulduğunu kaydeden Erdoğan, “Bazı çevreler tüm enerjilerini süreci sabote etmeye harcıyor. Bu unsurların sahayı provoke etmek, yeşeren umut tohumlarını yok etmek için neler yaptıklarını da çok iyi biliyoruz. Bunun en bariz örneği Han Şeyhun’da gerçekleştirilen kimyasal saldırıdır. Böyle vahşi bir saldırı hiç kimsenin kar kalamaz, kalmamalıdır. Putin’le bu saldırıların sorumlularının cezalandırılmasının önemli olduğu konusunda hem fikir olduğumuzu gördüm” açıklamasını yaptı.

“Terör örgütlerinin kökünün kazınması hepimizin sorumluluğudur”

YPG, DEAŞ, EL Kaide arasında bir fark olmadığını kaydeden Erdoğan, “Bunların tamamı kandan, kaostan ve gözyaşından beslenen vampirlerdir. Terör örgütlerinin kökünün kazınması hepimizin sorumluluğudur. güney sınırımız boyunca milli birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi tehdit eden düşman bir yapının oluşmasına izin veremeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın can güvenliğinizi korumak için gereken her türlü önlemi almayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Terör saldırılarında hayatını kaybeden Rus vatandaşları için taziyelerini sunan Erdoğan, “Bu kalleş eylemler terörün sınır, ilke ve hukuk tanımaz kanlı yüzünü bir kez daha göstermiştir” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: “İlişkilerimiz yüksek hızla yeniden inşa ediliyor”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler tam formatta yüksek hızla yeniden inşa ediliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Rus lider, “Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler tam formatta yüksek hızla yeniden inşa ediliyor. Sayın meslektaşımla Mart’ta görüşmüştük, şimdiki görüşmelerimiz Mart ayında alınan kararların nasıl uygulandığını ele alınması ve gelecekte hedefleri tespit etmemize fırsat sağladı” dedi.

Türkiye’nin en önemli ve perspektifli partnerlerinden biri olduğunu dile getiren Putin, ekonomik yaptırımların ne zaman kaldırılacağına dair soruya, “Bugün domates ve vizesiz seyahatler dışında diğer bütün ekonomik kısıtlamaların kaldırılması hakkında anlaştık. Ama bir süre sonra bu kısıtlamalar da gidecek. 24 Kasım olayından sonra üreticilerimiz kredi çekti. Hükümet olarak, üreticilerimize karşı yükümlülüklerimiz var. Türk domatesi güzel ve tatlı ama Rusya kendi tarım sektörünün geliştirmesini de istiyor” diye konuştu.

Öte yandan Putin, Erdoğan’a 22 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilerek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı daveti için teşekkür ederek, toplantı formatının bölgesel ilişkiler, Rusya için de çok yararlı olduğunu ve Rusya’nın memnuniyetle katılacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Normalleşme sürecinin ötesine geçiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Normalleşme sürecinin ötesine geçiyoruz. Yeni bir süreç başlıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarsa bulunmak üzere geldiği Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Liderler, Soçi’deki Devlet Başkanlığı konutunda yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Domates dışında bütün konularda gıdada, konfeksiyonda, tekstilde arkadaşlarımız mutabık kaldılar. Türk domatesinin Rusya pazarında olmasını arzu ederiz. Hem ucuz olması hem lezzetli olması bakımından tavsiyemizdir. Ama şu anda bir geçiş süreci var. Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi. Ara formüller bulmak suretiyle bu süreci de bir zemine oturtacağız. Fakat arkadaşlarımız iyi bir çalışma yaptılar. Bu çalışmanın neticesinde domates konusundaki bazı soru işaretlerinin dışında diğerlerinde mutabık kaldılar. Böylece normalleşme sürecinin ötesine geçiyoruz. Yeni bir süreç başlıyor” dedi.

Tatiyana Şuvalova