Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Özbekistan’ın Semerkant kentindeki temaslarına devam ediyor. Semerkant’taki temasları kapsamında İmam Buhari Türbesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, türbe ziyaretinin ardından Cuma namazını İmam Buhari Türbesi’ndeki camide kıldı. Erdoğan daha sonra İmam Maturidi Türbesini ziyaret etti. Erdoğan’a türbe ziyareti sırasında Başbakan Yardımcıları Veysi Kaynak ve Tuğrul Türkeş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Registan Meydanı’nı ziyaret etmek için türbeden ayrıldı.