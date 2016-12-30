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Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

30 Aralık 2016 18:48

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra terörle ortak mücadele konusu da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı El İbadi'nin iki ülke arasındaki doğrudan diyaloğu güçlendirmenin önemini vurguladıkları görüşmede, bu çerçevede son dönemde kaydedilen gelişmelerin memnuniyet verici olduğu belirtildi. Erdoğan ve El İbadi, terör örgütlerinin tümüne karşı ortak mücadelenin gerekliliğine işaret ederek, terörün bölgeyi istikrarsızlaştırmasına müsaade edilemeyeceğini belirttiler. Görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım'ın Ocak ayında Bağdat'a yapmayı planladığı ziyaretin ikili ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için önemli bir fırsat olacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı El İbadi'nin görüşme vesilesiyle 2017'nin Türkiye ve Irak başta olmak üzere tüm bölge için istikrar ve barışa vesile olması dileğinde bulundukları öğrenildi. 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştü


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