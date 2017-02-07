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Erdoğan kararını bu hafta içinde verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişiklik kanunu ile ilgili kararı bu hafta içinde vereceğini belirterek, bekleme sürecinin sadece zamanlama ile ilgili olduğunu söyledi. Erdoğan, Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı “Efradını cami, ağyarını mani” bir konuşma olarak değerlendirdi.

Erdoğan kararını bu hafta içinde verecek

07 Şubat 2017 20:52

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında anayasa değişikliği ile ilgili onay sürecine ilişkin sorulan soruya cevap veren Erdoğan, geçen sürede yapılan spekülasyonların uydurma olduğunu belirterek, sadece zamanlama çalışmaları yapıldığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı da efradını cami, ağyarını mani bir konuşma olarak gördüğünü kaydederek, Bahçeli’ye teşekkür etti.

“Hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir”
Geçen süre nedeniyle yapılan spekülasyonların uydurma olduğunun altını çizen Erdoğan, “Anayasa Komisyonunda, parlamentoda yapılmış değerlendirmeler var. Benimde Cumhurbaşkanı olmam hasebiyle arkadaşlarımla bunun üzerinde çalışmalar yapmam gerekiyor. Birde mevsim koşulları itibariyle de nasıl, ne zaman bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Sadece okuyup onay vermek değil, veya reddetmek değil, bunun her yönünü değerlendirmek durumundayız. Gerek Mersin’de gerek attığımız bazı adımlarda hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Bu çok açık ve net zaten ortadadır” dedi.

“Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum”
Bu sürecin Türkiye için çok önemli olduğunun da altını çizen Erdoğan, “Özellikle ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Terörize etmek isteyen anlayışların milletim tarafından kabul edilmeyeceğine inanıyorum. Şüphesiz ki Cumhurbaşkanı olarak ülkemi terörize etmek isteyen anlayışlarla yol yürüyenler, onlarla beraber hareket edenlerle hiçbir zaman bizim fikri birlikteliğimizin olması mümkün değil. Hatta ben bundan dolayı Sayın Bahçeli’nin yaptığı konuşmayı efradını cami, ağyarını mani bir konuşma olarak gördüm. Bundan dolayı da şahsım ve milletim adına kendisine teşekkür ediyorum. Bizim buradaki duruşumuz çok önemli. Milletimizin birliği için, vatanseverliğimizin tezahürü için, bunlarla beraber güven ve istikrarla birlikte Türkiye’nin aydınlık bir geleceğe yürümesi için bu işe zaten ‘evet’ dediğimi Mersin’de açıkladım. Bu artık sadece zamanlamayı beklemekte olan bir süreçtir. Şuanda da arkadaşlarımızla o çalışmalarımızı yapıyoruz. Olay sadece zamanlamadır. Bunun dışında da ben inanıyorum ki milletim hiçbir zaman Kandil’e, İmralı’ya, onlarla omuz omuza veren terör örgütlerine olumlu bir sinyal vermeyecektir, onlara bu işin karşısında duran ve milletimizin aydınlık geleceğine ter akıtmaya hazırlanan insanlarla burada yürüyecektir. Öyle zannediyorum ki, bu hafta içinde bizde kararımızı veririz ve bu kararla birlikte adım atılmış olur” şeklinde konuştu. 

Derya Yetim

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan


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