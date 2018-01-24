Diğer
Kategoriler

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü!

24 Ocak 2018 22:59

 Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından elzem hale gelen harekatın, Suriye’nin siyasi birliğine, toprak bütünlüğüne, bölgenin huzur ve selamatine önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nda insani boyuta da önem verildiğinden bahisle, yöredeki sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti. Katar Emiri Şeyh Temim’de, Katarlılar olarak terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye’nin yanında yer aldıklarına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, ikili ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını görüşme vesilesiyle tekrar teyit ettiler.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç