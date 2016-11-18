Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’daki temaslarının ardından akşam saatlerinde Özbekistan’ın Semerkant kentine geldi. Sabah saatlerinde Özbekistan’ın merhum Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un mezarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili ve Başbakan Şevket Mirziyayev ile baş başa görüştü. TSİ 07.40 sıralarında başlayan görüşme, 2 saat 40 dakika sürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili Mirziyayev basın mensuplarına açıklama yaptı. Uzun bir aradan sonra Özbekistan’a gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “G20 Zirvesi münasebetiyle Çin’de bulunduğum için merhum İslam Kerimov’un cenazesine maalesef katılamamıştım. Törende ülkemizi Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş temsil etti. Bugün kabrini ziyaret etmek suretiyle milletim adına bu görevi şahsen ifa ettim. Bu vesileyle bir kez daha merhum Kerimov’a Allah’tan rahmet, tüm Özbek halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

Özbekistan’ın köklü devlet geleneği, tarihi mirası ve stratejik konumuyla bölgede istikrarın teminatı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın siyasi istikrarını ve ekonomik kalkınmasını sürdüreceğine inandığını belirterek, 4 Aralık’ta gerçekleşecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Vekili Mirziyayev’e başarı dileğinde bulundu. Yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkileri Türkler ve Özbekler arasındaki ebedi kardeşliğe layık bir düzeye taşımak istediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu sadece ortak çıkarlarımızın bir gereği olarak değil, kardeşlik hukukumuzun ve tarihi sorumluluğumuzun bir icabı olarak görüyorum” diye konuştu.

Yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek için çalışmaları gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha önce de söylediğim gibi seçimlerden sonra cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaretin Özbekistan’dan ülkemize veya ülkemizden Özbekistan’a gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyarız. Bu konuya önem atfediyoruz. Dışişleri bakanlarımız, geçen ay Taşkent’te önemli görüşmeler yaptı. Görüşmede, bir yol haritası çizdik. Bu belgeye Özbek tarafının değerli katkı ve önerilerini bekliyoruz. Belgede yer alacak hususların hızla hayata geçirilmesi suretiyle kaybettiğimiz zamanı inşallah kısa zamanda telafi edeceğiz” açıklamasını yaptı.

MİRZİYAYEV: “ÖZBEK VE TÜRK HALKLARI BİRBİRİNE ÇOK YAKIN VE BAĞLIDIR”

Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili Mirziyayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İslam Kerimov’un vefatından dolayı başbakan yardımcısı düzeyinde ülkemize heyet göndererek ve taziye mesajı ileterek acımızı paylaştığınız için huzurunuzda bir kez daha teşekkür ederim. Bugün ise, bizzat kendiniz gelip ziyaret ederek İslam Kerimov’a ve Özbek halkına gösterdiğiniz saygı için teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

Merhum İslam Kerimov’un bağımsız Özbekistan’ın kurucusu olduğunu, Atatürk’ün Türkiye’nin bağımsızlığı için gösterdiği çabanın aynısını Özbekistan için onun gösterdiğini vurgulayan Mirziyayev, Türkiye’nin Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve büyük destek sağlayan ülke olduğuna işaret ederek, “Biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Özbek ve Türk halklarının dini, dili, tarihî ve kültürü birbirine çok yakın ve bağlıdır ve bu çok doğaldır. Türkiye, günümüzde dünyada oldukça saygın ve büyük imkânlara sahip bir ülkedir. Siz, büyük bir hayati tecrübeye ve siyasi deneyime sahip bir lidersiniz. Sizin öncülüğünüzde Türk halkı büyük başarılar elde etmektedir. Sizin Türk halkına olan sonsuz sevginiz ve göstermekte olduğunuz gayretiniz çoğu insanı olduğu gibi beni de şaşırtmıştır ve bize ibret olmaktadır. 2023 yılı Yeni Türkiye hedefiniz ve Türkiye’yi dünyadaki en gelişmiş ilk 10 ülke sırasına girmesi yolundaki çabalarınız saygıya layıktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Vekili Mirziyayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben şöyle dedi:

“Söylediklerimizi artık uygulamada, yapacağımız işlerde göstermenin tam zamanı gelmiştir. İki büyük halk ise, bu kardeşliğini iş birliğiyle tüm dünyaya göstermesi gerekir. Sizin pek çok defa söylediğiniz ‘Kardeşlik, sadece lafta değil, iş birliğinde, yapacağımız işlerde gösterme zamanı geldi’ sözünüz bana çok yakın gelmektedir. İnanıyorum ki bu görüşmelerden sonra yürüteceğimiz iş birliğini, aynı zamanda diğerlerine de örnek olacak şekilde gerçekleştirmeye kadiriz.”

Açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Vekili Mirziyayev, baş başa görüşerek, heyetler arası çalışma yemeğine katıldı.