Erdoğan, Kazakistan'daki kaza için Özbekistan Cumhurbaşkanını aradı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Kazakistan’daki otobüs kazasında hayatlarını kaybeden Özbekler için taziyelerini iletti. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Özbekistan’ın acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Kazakistan’ın kuzeybatısında Samara-Çimkent otoyolunda Aktöbe şehrine 320 km mesafede seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, 52 Özbekistan vatandaşının hayatını kaybetmesine, 5 yolcunun da yaralanmasına neden olmuştu.

Derya Yetim

