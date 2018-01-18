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Erdoğan, Kazakistan'daki kaza için Özbekistan Cumhurbaşkanını aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’le bu akşam telefonda görüştü.

Erdoğan, Kazakistandaki kaza için Özbekistan Cumhurbaşkanını aradı

18 Ocak 2018 18:52

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Kazakistan’daki otobüs kazasında hayatlarını kaybeden Özbekler için taziyelerini iletti. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Özbekistan’ın acılarını paylaştıklarını ifade etti. 

Kazakistan’ın kuzeybatısında Samara-Çimkent otoyolunda Aktöbe şehrine 320 km mesafede seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, 52 Özbekistan vatandaşının hayatını kaybetmesine, 5 yolcunun da yaralanmasına neden olmuştu. 

Derya Yetim
 

 

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