Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Gümüşhane, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat, Tunceli’den gelen muhtarların katıldığı 39. muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletle çekilmiş fotoğrafına tepki gösterdi.

“Sen Atatürk’ü böyle yemek yerken gördün mü?”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü esnasında karavan içinde atletle yemek yerken çekilen fotoğrafını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüntüyü trajikomik olarak değerlendirdi. Erdoğan, “İşte sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi. Ankara’dan çıkmış İstanbul’a yürüyor. Arada sırada karavana oturuyor ve atletle yemek yiyor. Bugün de baktım ki bir gazete başlık atmış, ‘vatandaş ’ filanca. Bu benim vatandaşıma hakarettir. Benim vatandaşım böyle, hele hele ana muhalefetin başında olacak, çağıracak gazeteciyi, ‘gel benim bu fotoğrafımı çek’ ve ondan sonra da ‘ben Atatürk’ün partisinin başıyım’ Sen Atatürk’ü böyle atletle yemek yerken görüp te resim çektirdiğine şahit oldun mu, böyle bir şey var mı? Bunlar trajikomik görüntüler. Onlar şimdi bu görüntülerle zavallı hale düşüyorlar. Milletim onlara gereken dersi vakti geldiğinde en güzel şekilde verdi, yine verecek” dedi.

“Milletten korktukları için böyle bir arayışın içine girdiler”

Alternatif oldukları iddiasıyla ortada dolaşanların tek vaadinin eski Türkiye’yi ihya etmek olduğunun altını çizen Erdoğan, “Koalisyonların, krizlerin, sefaletin, yoksulluğun, baskının, zulmün, yolsuzluğun, hukuksuzluğun kol gezdiği Türkiye’yi özlemek mümkün mü? Buna rağmen niçin ülkemizi o günlere geri götürmek istiyorlar biliyor musunuz? Milletten korktukları için böyle bir arayışın içine girdiler. Eskiden yüzde 10-15-20 oy oranları ile ülkenin kaderinde söz sahibi olmak, hükümet kurmak, Türkiye’nin iç ve dış politikasını yönlendirmek mümkündü. Şimdi başarının çıtası yükseldi. Örneğin AK Parti 7 Haziran seçimlerinde yüzde 40,87 oranında oy aldığı halde tek başına iktidara gelemedi. Üstelik 2019’de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesi ile başarı çıtası yüzde 50 artı 1 oy. Bunu alamayan birinci turda iktidar olamaz. Bunu alan birinci turda iktidar olur. Milletimizin gönlünde böylesine güçlü bir şekilde yer edinmenin hayalini dahi kuramayanlar için başarı çıtasının bu seviyelere çıkmış olması adeta bir kabustur” diye konuştu.

Derya Yetim