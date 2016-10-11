Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 14 Ekim Cuma günü Cuma namazı sonrasında Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda Konyalılarla birlikte büyük bir coşkuyla karşılayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya’da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlara ait yatırımların açılışlarını yapacağını kaydeden Başkan Akyürek, “Mitingde aynı zamanda 15 Temmuz milli irade, demokrasi ve vatan müdafaasında şehit olan kardeşlerimizin hatıralarının da anılacağı bir anma gerçekleştirilecek” dedi. Programda, yüzlerce bina, binlerce cephe düzenlemesinden oluşan Tarihi Bedesten’in açılışının da resmi olarak yapılacağını kaydeden Başkan Akyürek, “Ayrıca Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesinde söz verdiğimiz ve son iki yılda yapılan alt yapı ve bazı üst yapı yatırımlarının da toplu açılışları yapılacak. Yeni yasa ile Büyükşehir Belediyemizin hizmet ve yatırım sınırları içine giren, yeni metropol ilçe olan 28 ilçemiz, mahalle olan 168 beldemizde ve köylerimizde tamamladığımız 355 milyon liralık bütün kanalizasyon ve su yatırımları ile 28 ilçemizde şu ana kadar tamamladığımız 110 milyon liralık prestij caddeler, kültür merkezleri, şehir konaklarının toplu açılışını yapıyoruz. Ayrıca, yarıdan fazlasını 2 yılda tamamladığımız köy yollarının da toplu açılışını Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek. Birçok kamu kurumumuzun, bakanlıklarımızın, ilçe belediyelerimizin de toplamı milyarlarca lirayı bulan açılış ve temel atma programları bu mitingle birlikte gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyemizin açılışı yapılacak olan tamamlanmış eserlerinin toplam değeri 750 milyondur. Şehrimiz, ilçelerimiz, köylerimiz, beldelerimiz ve bütün Konyamız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Büyük bir coşkuyla karşılayacağız”

Açılış ve temel atma törenlerine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya mitinginin, Şeb-i Arus öncesi ve 15 Temmuz ihanetinden sonra Anadolu’daki en büyük miting olacağını kaydeden Başkan Akyürek, “Sayın Cumhurbaşkanımızı 14 Ekim Cuma günü Cuma namazını müteakip şehir meydanımızda, kadınımızla, erkeğimizle, gencimizle, yaşlımızla, Konyalılar olarak büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Bütün Konyalıları 14 Ekim Cuma günü saat 14.00’da Kılıçarslan Şehir Meydanı’na bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak Büyükşehir Belediyesi’nin 750 milyon lira tutarındaki yatırımları şunlar:

“Tarihi Konya Çarşısı (Bedesten) 7 cadde, 40 sokak, 2 bin 687 iş yeri, Kapu Camisi ve Aziziye Camisi restorasyonları, il genelinde Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesinde 359 mahallede bin 450 km kanalizasyon şebekesi, 231 mahallede bin 360 km su şebekesi, 206 mahallede 263 adet su deposu, 165 mahallede 257 adet sondaj kuyusunda alt yapı yatırımları, 28 ilçede prestij cadde, 330 mahallede bin 900 km mahalle yolu, Ereğli, Akşehir, Karapınar, Ilgın, Cihanbeyli, Çumra, Çeltik, Akören Derebucak, Kadınhanı, Taşkent, Güneysınır ilçelerinde şehir konağı ve kültür merkezi”