Diğer
Kategoriler

Erdoğan, Konyalılarla buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış ve temel atma programları için 14 Ekim Cuma günü Konya’ya geliyor.


11 Ekim 2016 15:21

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 14 Ekim Cuma günü Cuma namazı sonrasında Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda Konyalılarla birlikte büyük bir coşkuyla karşılayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya’da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlara ait yatırımların açılışlarını yapacağını kaydeden Başkan Akyürek, “Mitingde aynı zamanda 15 Temmuz milli irade, demokrasi ve vatan müdafaasında şehit olan kardeşlerimizin hatıralarının da anılacağı bir anma gerçekleştirilecek” dedi. Programda, yüzlerce bina, binlerce cephe düzenlemesinden oluşan Tarihi Bedesten’in açılışının da resmi olarak yapılacağını kaydeden Başkan Akyürek, “Ayrıca Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesinde söz verdiğimiz ve son iki yılda yapılan alt yapı ve bazı üst yapı yatırımlarının da toplu açılışları yapılacak. Yeni yasa ile Büyükşehir Belediyemizin hizmet ve yatırım sınırları içine giren, yeni metropol ilçe olan 28 ilçemiz, mahalle olan 168 beldemizde ve köylerimizde tamamladığımız 355 milyon liralık bütün kanalizasyon ve su yatırımları ile 28 ilçemizde şu ana kadar tamamladığımız 110 milyon liralık prestij caddeler, kültür merkezleri, şehir konaklarının toplu açılışını yapıyoruz. Ayrıca, yarıdan fazlasını 2 yılda tamamladığımız köy yollarının da toplu açılışını Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek. Birçok kamu kurumumuzun, bakanlıklarımızın, ilçe belediyelerimizin de toplamı milyarlarca lirayı bulan açılış ve temel atma programları bu mitingle birlikte gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyemizin açılışı yapılacak olan tamamlanmış eserlerinin toplam değeri 750 milyondur. Şehrimiz, ilçelerimiz, köylerimiz, beldelerimiz ve bütün Konyamız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Büyük bir coşkuyla karşılayacağız”
Açılış ve temel atma törenlerine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya mitinginin, Şeb-i Arus öncesi ve 15 Temmuz ihanetinden sonra Anadolu’daki en büyük miting olacağını kaydeden Başkan Akyürek, “Sayın Cumhurbaşkanımızı 14 Ekim Cuma günü Cuma namazını müteakip şehir meydanımızda, kadınımızla, erkeğimizle, gencimizle, yaşlımızla, Konyalılar olarak büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Bütün Konyalıları 14 Ekim Cuma günü saat 14.00’da Kılıçarslan Şehir Meydanı’na bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak Büyükşehir Belediyesi’nin 750 milyon lira tutarındaki yatırımları şunlar:

“Tarihi Konya Çarşısı (Bedesten) 7 cadde, 40 sokak, 2 bin 687 iş yeri, Kapu Camisi ve Aziziye Camisi restorasyonları, il genelinde Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesinde 359 mahallede bin 450 km kanalizasyon şebekesi, 231 mahallede bin 360 km su şebekesi, 206 mahallede 263 adet su deposu, 165 mahallede 257 adet sondaj kuyusunda alt yapı yatırımları, 28 ilçede prestij cadde, 330 mahallede bin 900 km mahalle yolu, Ereğli, Akşehir, Karapınar, Ilgın, Cihanbeyli, Çumra, Çeltik, Akören Derebucak, Kadınhanı, Taşkent, Güneysınır ilçelerinde şehir konağı ve kültür merkezi” 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!