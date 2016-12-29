Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Taçi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı. Her iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla resmi tören başladı. Taçi, tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bürokratları tanıttı. Tören, Erdoğan ve Taçi’nin gazetecilere poz vermesiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Taçi ortak basın toplantısında sorulara cevap verecek.

Derya Yetim