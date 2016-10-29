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Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla devlet erkanının tebriklerini kabul etti.

Erdoğan Külliyede tebrikleri kabul etti

29 Ekim 2016 11:49
Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenen ilk törenin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini ileten davetlilerle tek tek tokalaştı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devlet erkanı ve yabancı misyon şeflerinin yanı sıra askeri personeli temsilen her rütbeden asker ve kamu kurumlarının yöneticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu. 

Fatih Erdoğan - Pelin Üzek


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