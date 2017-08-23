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Erdoğan, Mattis'in yüzüne söyledi: 'Rahatsızız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabulünde, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuk bakana, ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği destekten Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkları da dile getirdiği kaydedildi.

Erdoğan, Mattisin yüzüne söyledi: Rahatsızız

23 Ağustos 2017 17:01

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugün Beştepe'de gerçekleşen kabulde, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusundaki kararlılığın yanı sıra Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referanduma gitmesinin yanlış bir adım olacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuk bakana, ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği destekten Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkları da dile getirdiği kaydedildi.

DEAŞ'tan temizlenen yerleşim birimlerinde yönetimin yerel halka bırakılması gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturmayı hedefleyen mekanizmanın desteklenmesinin önemine de değindi. Irak'ta Kandil ve Sincar'daki PKK unsurlarına karşı ortak mücadelenin, savunma sanayii alanında iş birliğinin ele alındığı kabulde, Türkiye ve ABD'nin stratejik ortaklıklarının ve NATO'da iki önemli müttefik olduklarının da altının çizildiği öğrenildi. 

Derya Yetim

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, James Mattis


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