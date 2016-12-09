Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Özellikle şu anda geçen cumadan bugüne dövizden TL’ye geçişe yönelik atılan adımda da halkımın tercihini takdirle karşılıyorum. Halkıma ülkem ve milletim adına gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ama yeterli mi? Değil. Bence buna milletim daha da yüklenmeli diye düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasayı rahatlatmaya yönelik atılacak olan adımlara ilişkin ise şöyle konuştu: "Müteşebbislerimizi rahatlatmaya yönelik, piyasayı rahatlatmaya yönelik, aynı zamanda da tabii şu anda özellikle de İŞKUR açısıyla, 600 bin, 100 bini devlet, 500 bini özel sektör olmak üzere işsizliğe ilaç olması bakımından böyle bir adımın atılması da süre itibarıyla 9 ay da olsa, bu 9 aylık süreci özel sektörün gayet iyi değerlendireceğine inanıyorum ve bu şekilde de 500 bin işsizimizin iş bulması ve bunun İŞKUR tarafından bedelinin ödenmesi, 100 bininin de kamuda istihdam edilmesi, bunlar tabii bu geçiş süreci için gayet iyi tespit edilmiş bir adım diye düşünüyorum."