Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Erdoğan: Milletim TL’ye geçişe daha da yüklenmeli

Erdoğan: Milletim TL’ye geçişe daha da yüklenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “dövizleri bozdurun” çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşa teşekkür etti ve milletin bu işe biraz daha yüklenmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan: Milletim TLye geçişe daha da yüklenmeli

09 Aralık 2016 15:19
Erdoğan: Milletim TL’ye geçişe daha da yüklenmeli - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Özellikle şu anda geçen cumadan bugüne dövizden TL’ye geçişe yönelik atılan adımda da halkımın tercihini takdirle karşılıyorum. Halkıma ülkem ve milletim adına gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ama yeterli mi? Değil. Bence buna milletim daha da yüklenmeli diye düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasayı rahatlatmaya yönelik atılacak olan adımlara ilişkin ise şöyle konuştu: "Müteşebbislerimizi rahatlatmaya yönelik, piyasayı rahatlatmaya yönelik, aynı zamanda da tabii şu anda özellikle de İŞKUR açısıyla, 600 bin, 100 bini devlet, 500 bini özel sektör olmak üzere işsizliğe ilaç olması bakımından böyle bir adımın atılması da süre itibarıyla 9 ay da olsa, bu 9 aylık süreci özel sektörün gayet iyi değerlendireceğine inanıyorum ve bu şekilde de 500 bin işsizimizin iş bulması ve bunun İŞKUR tarafından bedelinin ödenmesi, 100 bininin de kamuda istihdam edilmesi, bunlar tabii bu geçiş süreci için gayet iyi tespit edilmiş bir adım diye düşünüyorum."

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İŞKUR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç