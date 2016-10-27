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Erdoğan- Obama arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan- Obama arasında kritik görüşme

27 Ekim 2016 07:24

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Barack Obama arasında Çarşamba akşamı gerçekleşen telefon görüşmesinde DEAŞ’la mücadele hususunda önümüzdeki aşamaların nasıl olacağı ele alınmıştır. ABD Başkanı Obama, Türkiye-Suriye sınır bölgesini DEAŞ’tan temizleyen Özgür Suriye Ordusu’na sağlanan destek başta olmak üzere Türkiye’nin bu mücadeleye yaptığı katkıları takdirle karşıladıklarını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, Suriye halkı, Türkiye, ABD ve diğer ülkelere yönelik tehdidin azaltılması için halihazırdaki başarılı sürecin ve DEAŞ’a yönelik baskıların devam ettirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır” denildi.

İki liderin Irak’ın toprak bütünlüğü konusunda mutabık kaldıklarının kaydedildiği açıklamada şunlara yer verildi:
“ABD Başkanı Obama, Türkiye’nin DEAŞ karşıtı koalisyona katılımının uygun seviyede ve biçimde katılımı konusunda Türkiye ve Irak arasında devam eden diyalog sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtmiştir. İki lider, Irak’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini teyit etmişlerdir. Bölgenin DEAŞ ve PKK dahil tüm terör örgütlerinden temizlenmesi gerektiğine işaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Musul’daki operasyonun hassasiyetle yürütülmesinin önemine de dikkati çekmiştir. İki lider, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgede DEAŞ’a karşı mücadele konusunda kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, Kuzey Irak’ta PKK’nın barınmasına müsaade edilmemesi gerektiği hususunda da mutabık kalmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”  

Etiketler: ABD Başkanı, Barack Obama, erdoğan


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