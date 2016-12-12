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Erdoğan olay yerinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Erdoğan olay yerinde incelemelerde bulundu

12 Aralık 2016 15:15
Erdoğan olay yerinde incelemelerde bulundu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş’ta terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman eşlik etti. Yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşları selamlayan Erdoğan, kısa süren ziyaretinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Etiketler: beşiktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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