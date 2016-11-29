Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Beklentilerin Filistinlilere ait olan toprakların tekrar iade edilmesi olduğunu kaydeden Erdoğan açıklamasında, “1948 yılından bu yana, Filistinli kardeşlerimize yönelik baskı, tehcir ve ayrımcılık politikaları maalesef artarak devam etti. Bizim beklentimiz, tarihi olarak Filistinli kardeşlerimize ait olan toprakların iadesi için gereken adımların derhal atılmasıdır. Ortadoğu’da kalıcı barış için tek yol, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin her zaman Filistin halkının yanında yer alacağını belirten Erdoğan, “400 yıl Kudüs’e adaletle hizmet etme bahtiyarlığına nail olan bir ecdadın torunları olarak, bizler her zaman Filistin’in yanında olacağız. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nün İslam dünyasında kardeşliğin pekişmesine, sorunların çözülmesine vesile olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.