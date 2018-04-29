Erdoğan: 'Özbekistan'da İmam Buhari ve İmam Maturidi adına enstitü kurmayı hedefliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Ziyaretlerin önemine değinen Erdoğan, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in davetlerine icabetle bu seyahatlerimizi gerçekleştireceğiz. Ziyaretim kapsamında yarın Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Cumhurbaşkanı ile görüşmelerimiz olacak. Ayrıca Özbekistan ali meclisine hitapta bulunacağım. Sayın Rizayev ile Türkiye Özbekistan iş formuna katılacağız. 1 Mayıs günü alimler diyarı Buhara’yı ziyaret edeceğim. Buhara ziyaretimin anlamı büyük. Kendileriyle daha önce de görüştük. Arzumun biri Buhari, hadis külliyatı içerisinde en önemli eserlerden bir tanesidir. Dolayısıyla İmam Buhari adına orada bir enstitü kurmayı hedefliyoruz. Bir de İmam Maturidi ile ilgili de orada bir enstitü kuralım istiyoruz. Bu konuda bir mutabakatımız var. Bu adımları da bu gidişte kesinleştireceğiz. Bu ziyaretimizde biz uzun yıllardır kaybettiğimiz o ivmeyi yeniden kazanacağız. Geniş bir iş adamları heyetiyle bu ziyaretimizi yapıyoruz" dedi.

"Nükleer silahsızlanma amacıyla başlatılan görüşmelerin başarı ile neticelenmesini arzu ediyoruz"

Ziyaretlerin atılacak adımlar ve işbirlikleri açısından önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah Güney Kore’nin başkenti Seul’e gideceğiz. Tarihi özel bağlarımızın bulunduğu Kore Cumhuriyetini ziyaretim kapsamında 2 Mayıs günü Cumhurbaşkanı ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ulusal meclisi ziyaret edeceğim. Kore Cumhuriyeti bölgesinde ve küresel ölçekte bir ekonomik güç. Bu ziyaretimiz anlamlı bir döneme rastlıyor. Kuzey Kore ile Güney Kore’nin bir araya geldiği dönemde bizler de bu ziyareti gerçekleştirerek çok anlamlı bazı öğreneceklerimizi öğrenme fırsatını da bulacağız diye düşünüyorum. Kore Cumhuriyeti teknoloji alanında dünya çapında bir oyuncu. Önde gelen Koreli firmaların üst düzey yöneticileri ile görüşmelerim olacak. İşbirliğimizi ileri dönük adımlar geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunacağız. Bölgesel ve uluslararası konuları da ele alacağız. Ziyaretim Kore Yarımadasında önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde olması buna ayrı zenginlik katıyor. Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri bir araya gelirler bizim de onlarla olan ilişkilerimize ayrı bir zenginlik katacaktır. Nükleer silahsızlanma amacıyla başlatılan görüşmelerin başarı ile neticelenmesini arzu ediyoruz. Kalıcı barışın Kore Yarımadasında tesis edilmesini diliyoruz."

Serdal Altıntepe

