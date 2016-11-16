Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Özbekistan ziyaretleri öncesinde Ankara Esenboğa Havaalanı’nda basın toplantısı düzenledi. Pakistan ziyaretine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye gibi Pakistan’ın da terör belasına karşı topyekun bir mücadele yürüttüğünü belirterek, “Türkiye, Pakistan’ın bu mücadelesine tam desteğini sürdürecektir” dedi.

Türkiye-Pakistan ilişkilerine değinen Erdoğan, “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemiz ve milletimizle taktire şayan bir dayanışma sergileyen Pakistan Ulusal Meclisi ve senatonun ortak oturumunda değerli milletvekilleri ve senatörlere hitap edeceğim. Türkiye ve Pakistan’ın önde gelen şirketlerin temsilcilerinin katılımı ile organize edilen yuvarlak masa toplantısına Başbakan Şerif ile birlikte iştirak edeceğiz. Ticaret ve ekonomi yanında savunma sanayi, enerji, güvenlik ve alt yapı gibi alanlarda yeni işbirliği imkanlarını da görüşme imkanımız olacak. Ziyaretimin iki ülke arasındaki köklü münasebetlerin perçinlenmesi noktasında ve bölgesel meselelerle ilgili olarak yapacağımız istişareler hususunda verimli geçeceğine inanıyorum. Biz Pakistan’ın güvenlik, huzur ve istikrarını kendi güvenlik ve istikrarımızla aynı tutuyoruz. Zor bir dönemden geçen Pakistan’a tarihimizin, kardeşliğimizin bir gereği olarak elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz. Pakistan ile Türkiye dostluğu iyi gün dostluğu değil, kara gün dostluğudur. Gerek İstiklal Harbimizde, gerekse daha sonra kimin başına bir musibet gelmişse biri diğerine sorgusuz sualsiz destek olmuştur” dedi.

“Türkiye gibi Pakistan da terör belasına karşı topyekün bir mücadele yürütüyor”

“15 Temmuz darbe girişimi akabinde Pakistan’ın kadirşinaslığına bir kez daha şahit olduk” diyen Erdoğan, Pakistan Meclisinden ve farklı siyasi partilerden bir heyetin Türkiye’ye gelerek, Türk milleti ve hükümetinin yanında olduklarını tüm dünyaya ilan ettiklerini kaydetti. Erdoğan, “Pakistan, FETÖ ile mücadelede kararlı bir mücadele sergiliyor. FETÖ’nün Pakistan içindeki varlığını sonlandırma, fitne girişimlerinin önüne geçme noktasında hemen harekete geçtiler ve bu hususta da atılması gereken adımlar, yapılması gerekenler neyse bunu Milli Eğitim Bakanlığımızla ve Maarif Vakfımızla müşterek olarak sürdürüyorlar. Pakistan’ın örgütle iltisaklı şahıslardan 20 Kasım’a kadar ülkeyi terk etmelerini istedikleri konuları öyle zannediyorum ki biliyorsunuz. Bunlar bizim için memnuniyet vericidir. Bizde örgütün ülkeden defedilmesi sonrasında bir boşluk ve mağduriyet oluşmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. İlgili kurumlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Bunun yanında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları çerçevesinde bugüne kadar Pakistan ile 51 anlaşma ve belge imzaladık. Konseyin 5. toplantısını da yakın zamanda ülkemizde düzenleyeceğiz. Türkiye gibi Pakistan’da terör belasına karşı topyekün bir mücadele yürütüyor. Türkiye, Pakistan’ın bu mücadelesine tam desteğini sürdürecektir. Şer şebekelerinin ne bizim ne Pakistanlı kardeşlerimizin geleceğini karartmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Bu ziyaretimin Özbekistan ile münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum”

Pakistan ziyaretinden sonra Özbekistan’a gideceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant’ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili Başbakan Şevket Mirziyoyev ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirileceğini kaydetti. Erdoğan, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağız. Semerkant’ta gerçekleştireceğim bu ziyaret kapsamında Özbekistan 1. Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un kabrini ziyaret edeceğim. Özbekistan ile ilişkilerimizi iki kardeş ülkeye yaraşır bir seviyeye taşımak istiyoruz. Bu noktada Özbek kardeşlerimizde güçlü bir irade ve kararlılık olduğunu görüyoruz. Bu ziyaretimin Özbekistan ile münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Derya Yetim



