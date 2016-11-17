Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Pakistan temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif tarafından Başbakanlık bahçesinde askeri tören ile karşılandı. Erdoğan’ın gelişi ile birlikte önce İstiklal Marşı ardından Pakistan marşı çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın askeri mangasını selamladıktan sonra bakanlarla tokalaşarak Başbakan Şerif ile birlikte Başbakanlık makamına geçti. Baş başa yapılacak görüşmelerin ardından heyetler arası bir görüşme gerçekleşecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Mehmet Altunışık