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Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere geldiği İslamabad'da Pakistan Başbakanı Navaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, Pakistanda resmi törenle karşılandı

17 Kasım 2016 09:06
Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Pakistan temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif tarafından Başbakanlık bahçesinde askeri tören ile karşılandı. Erdoğan’ın gelişi ile birlikte önce İstiklal Marşı ardından Pakistan marşı çalındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın askeri mangasını selamladıktan sonra bakanlarla tokalaşarak Başbakan Şerif ile birlikte Başbakanlık makamına geçti. Baş başa yapılacak görüşmelerin ardından heyetler arası bir görüşme gerçekleşecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Mehmet Altunışık

Etiketler: erdoğan, Pakistan


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