Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Erdoğan pankart açan genç kızın evini ziyaret etti

Erdoğan pankart açan genç kızın evini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’deki mitingi esnasında, “Davan davamız, bu yolda gönül verdik, çayımız demledik, sizi de beklerik” yazılı pankart açan 17 yaşındaki Pembe Betül Karasu’nun ailesinin evini ziyaret etti.

Erdoğan pankart açan genç kızın evini ziyaret etti

04 Aralık 2016 19:23
Erdoğan pankart açan genç kızın evini ziyaret etti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara seslenirken, Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Pembe Betül Karasu’nun açtığı “Davan davamız, bu yolda gönül verdik, çayımız demledik, sizi de beklerik” pankartı üzerine, genç kızın davetini kırmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genç kızın Melikgazi ilçesinde bulunan ikametine gerçekleştirdiği ziyarete eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kıza Kur’an-ı Kerim hediye etti ve Muzaffer Kahraman’ın ‘Susturamazsınız’ adlı kitabını, “Sevgili Betül kızıma sağlıklı ve başarı dolu bir ömür dileğiyle.” şeklinde imzaladı.

Kayserinin İncesu ilçesinden olan aile, misafirlerine, kendi bahçelerinden ürettikleri yaş üzüm ile yine kendi üretimleri olan ve üzüm pekmezi ile cevizden yapılan ‘kedi bacağı’nı ikram etti.

Erdoğan’ın ziyaretinden dolayı heyecan duyduğunu dile getiren Pembe Betül Karasu, “Son sınıfta olduğumu söyledim kendisine. Bana İmamhatiplilere çok görev düştüğünü söyledi. Ben de kendisine onun açtığı yolda ilerleyeceğimizi ifade ettim” diye konuştu.

Ali Göç - Selma Kara 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç