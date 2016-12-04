Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara seslenirken, Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Pembe Betül Karasu’nun açtığı “Davan davamız, bu yolda gönül verdik, çayımız demledik, sizi de beklerik” pankartı üzerine, genç kızın davetini kırmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genç kızın Melikgazi ilçesinde bulunan ikametine gerçekleştirdiği ziyarete eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kıza Kur’an-ı Kerim hediye etti ve Muzaffer Kahraman’ın ‘Susturamazsınız’ adlı kitabını, “Sevgili Betül kızıma sağlıklı ve başarı dolu bir ömür dileğiyle.” şeklinde imzaladı.

Kayserinin İncesu ilçesinden olan aile, misafirlerine, kendi bahçelerinden ürettikleri yaş üzüm ile yine kendi üretimleri olan ve üzüm pekmezi ile cevizden yapılan ‘kedi bacağı’nı ikram etti.

Erdoğan’ın ziyaretinden dolayı heyecan duyduğunu dile getiren Pembe Betül Karasu, “Son sınıfta olduğumu söyledim kendisine. Bana İmamhatiplilere çok görev düştüğünü söyledi. Ben de kendisine onun açtığı yolda ilerleyeceğimizi ifade ettim” diye konuştu.

Ali Göç - Selma Kara