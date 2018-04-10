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Erdoğan, polisleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle polisleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Erdoğan, polisleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti

10 Nisan 2018 16:00
 

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