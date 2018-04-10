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iha.com.tr »
Politika »
Erdoğan, polisleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti
10 Nisan 2018 16:00
Erdoğan, polisleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle polisleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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10 Nisan 2018 16:00
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