Erdoğan - Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi'ye geldi. Erdoğan, havalimanında Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlık yetkilileri ile Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz tarafından karşılandı. Erdoğan ve Putin ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçecek. Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik ediyor.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Soçi'ye iki saatlik bir yolculuk olduğunu kaydederek, “Kısa süre içerisinde gerek Soçi'de gerekse diğer yerlerde -İstanbul, Tahran- bir araya gelişlerimiz oldu. Siyasi, askeri, ekonomik, birçok konuklarda fikri alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır. Özellikle bölgesel konulardaki dayanışmamız bölgeye de umut verici. Şu anda sadece bölgenin değil dünyanın gözü bugün Soçi'de. Soçi'den çıkacak açıklama inanıyorum ki bölgede çok daha farklı bir umut olacaktır” açıklamasını yaptı.

Rus lider Vladimir Putin ise iki ülkenin ekonomik ilişkilerini yoğun tempoda sürdüğünü kaydederek, “Sizi Soçi'de görmekten memnuniyet duyuyorum. Görüşeceğimiz pek çok konu var. Bazıları çok komplike konular. Bunları hem gözden geçireceğiz hem de çözüm yolları arayacağız” ifadelerini kullandı.