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Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bu akşam telefonda görüştü.

Erdoğan, Putin ile görüştü!

23 Ocak 2018 22:14

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilere de değinilen görüşmede, Afrin’de icra edilen operasyon dahil Suriye’deki gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin bölgesini PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütü unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı.

Türkiye’nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan bu harekatın, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesinde Rusya’yla eşgüdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti. İki lider, Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. 

 

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