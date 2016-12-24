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Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'den İstanbul'a hareketinden önce, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

24 Aralık 2016 00:18

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde Suriye meselesi ve Ankara'da bir suikaste kurban giden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov konuşuldu. Halep'teki tahliye işlemlerinin ortak çabalar neticesinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren iki lider, ateşkesi Suriye geneline yayma konusunda birlikte çalışmanın önemini vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Karlov suikastını aydınlatmaya yönelik soruşturmada işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.


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