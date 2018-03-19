Diğer
Kategoriler

Erdoğan, Putin'i tebrik etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kazanan Putin'i arayarak tebrik etti.

Erdoğan, Putini tebrik etti!

19 Mart 2018 18:52

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin’i tebrik etti.

Görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere ve Nisan ayında Suriye konusunda İstanbul’da yapılacak Üçlü Zirve’ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını teyit ettiler.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç