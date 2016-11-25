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Erdoğan Putin’le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan Putinle görüştü

25 Kasım 2016 17:58

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların da ele alındığını belirtti.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bâb bölgesinde yürütülen operasyonda Türk askerlerini hedef alan saldırıya ilişkin görüş ve bilgi teatisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin'in, Halep'teki insani krize çözüm bulma çabalarını hızlandırma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Fırat Kalkanı Operasyonu'nun Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığının göstergesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini de belirtti.

Görüşmede iki lider Türkiye-Rusya ilişkilerini normalleştirilmesi sürecini destekleme kararlılıklarını teyit ettiler. İlişkileri her alanda daha da güçlendirmenin önemine değinen iki lider, bu çerçevede Başbakan Yıldırım'ın 6 Aralık'ta Moskova'ya yapacağı ziyarete ve 2017'nin ilk yarısında gerçekleştirilecek olan Rusya-Türkiye ÜDİK toplantısına da değindiler.

Etiketler: erdoğan, görüştü, putin


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