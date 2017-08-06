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Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı dolgu sahasını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgu sahasında incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı dolgu sahasını inceledi

06 Ağustos 2017 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de - Tıkla İzle

Güneysu ilçesi Merkez mahallesindeki evinden öğle saatlerinde çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçe merkezinde yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Geliştirme Vakfı Konakları inşaatını ziyaret etti.

Burada inşaat işçileri ile fotoğraf çektiren ve yetkililerden inşaat hakkında bilgi alan Erdoğan, ardından Rize’nin Pazar ilçesine geçerek Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgu sahasında incelemelerde bulundu. Şantiyede dolgu çalışmaları ile ilgili brifing alan Erdoğan’a Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşlik etti.

Rize’nin Pazar ilçesi sahilinde deniz dolgusu üzerinde yapılması planlanan havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye’de ikinci deniz dolgusu üzerine yapılan havalimanı olacak. Yaklaşık 100 milyon tonluk dolgu kullanılacak projede pist boyu 3 bin metre, pist eni 45 metre olacak. 4 bin 500 metrekare alanda inşa edilecek havalimanı sahile paralel inşa edilecek.

Yılda yaklaşık 2 milyon yolcuya hitap etmesi planlanan havalimanı inşaat tekniği ile de dünyadaki benzerleri arasında Avrupa'da 1., dünyada 3. olma özelliğine sahip olacak. Deniz üzerinde inşa edilecek bir hava limanı olmasına rağmen kara hava limanları ile aynı boyutlarda ve özelliklerde olacak. Havalimanının 750 milyon TL'ye mal olması bekleniyor. 

Ersen Küçük - Bayram Ali Sarı 


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