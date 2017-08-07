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Erdoğan, Sarp Sınır Kapısı’nda inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarp Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Sarp Sınır Kapısında inceleme yaptı

07 Ağustos 2017 14:27

Dün Rize-Artvin Havalimanı’nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Güneysu ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılarak helikopterle Artvin’in Hopa ilçesi Kemalpaşa beldesindeki Tır Parkı’na indi.

Buradan karayolu ile Sarp Sınır Kapısı’na geçen Erdoğan, burada devam eden Sarp Sınır Kapısı yenileme çalışmalarını yerinde gördü, yetkililerde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik etti. 

Hasan Fehmi Demir-Ziya Akyıldız


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