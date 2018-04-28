Erdoğan, seçim startını İzmir’den verdi! İbrahim Tatlıses, sahneye çıkıp şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı AK Parti İzmir 6. Olağan Kongresi’nin ardından, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim startını spor salonun yanında bulunan atletizm sahasında verdi. Çok sayıda vatandaşın ellerinde bayraklarla doldurduğu mitingde, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar ile milletvekilleri de hazır bulundu. Öte yandan mitinge dün AK Parti’den milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı. Erdoğan sahneye, Başbakan Yıldırım ile çıkarak halkı selamladı.

Tatlıses sahneye çıkıp şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti’den milletvekili aday adayı olan ve mitinge katılan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’i sahneye davet etti. Tatlıses, Erdoğan’ın yanına sahneye çıktı ve “İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. ‘Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor’ dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü ‘yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim’ dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu” diyerek anısını anlattı. Bunun üzerine Erdoğan, “Reyhanlı’ya gittik, orada askerlerimize Esat Kabaklı’nın malum parçasını askerlerle ve sanatçılarımızla birlikte söyledik. Bize askerde söyletirlerdi ‘Yaylalar’ diye. Baktım üstat onu söylüyor” diye konuştu.

Tatlıses de, Erdoğan’ın isteği üzerine ‘Yaylalar’ı söyledi. Şarkı sırasında Tatlıses, sözleri değiştirerek, “Mümbiç’i dolaş da gel”, “Afrin’i dolaş da gel” dedi. Erdoğan da, “Bundan rahatsız oldular. Neden? Tatlıses ‘Mümbiç’i, Afrin’i dolaş da gel diyor Mehmetçik’e. Biz Mehmetçiklerimiz ve sanatçılarımızla beraber olduk, kıskandı. ‘Sen de gel’ dedik, fakat oraya kadar olmasa da gitti. Tayyip yürüdü o da arkasından yürüdü iyi oldu" diye konuştu.

Ceren Atmaca - Mihrap Düzöz - Tolga Tahçı - Halil Karahan