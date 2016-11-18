Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret gerçekleştirdiği Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarına devam ediyor. Önce İmam Buhari Türbesini ardından da İmam Mutaridi türbesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da kent merkezinde bulunan Registan Meydanı’nı gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Registan Meydanı’nda bulunan Uluğ Bey Medresesi, Şir-dor Medresesi ve Tilla-Karı Medresesi’ni gezdi. Yetkililerden medreseler hakkında da bilgi alan Erdoğan daha sonra Özbekistan için büyük öneme sahip ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un mezarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra kendisine eşlik eden heyetle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretinde Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş ile Veysi Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile TİKA Başkanı Serdar Çam ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka da eşlik etti.

Kamil Nadirli