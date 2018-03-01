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Erdoğan Senegal’de resmi törenle karşılandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal’de resmi törenle karşılandı.

Erdoğan Senegalde resmi törenle karşılandı!

01 Mart 2018 17:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ülkeyi kapsayan Afrika turunun üçüncü durağı olan Senegal’e dün akşam saatlerinde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Senagal’in başkenti Dakar’da Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhuriyet Sarayı’nda gerçekleştirilen törende Erdoğan karşılama kıtasını selamladı. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Senegalli mevkidaşı baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan daha sonra Senegal Cumhurbaşkanı’nın vereceği öğle yemeğine katılacak. İki lider, Dakar Uluslararası Abdou Diouf Konferans Merkezinde gerçekleşecek Türkiye-Senegal İş Formuna katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında Türk şirketleri tarafından yapılmakta olan inşaatların şantiyelerini ziyaret edecek.

 

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