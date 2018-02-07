Erdoğan sevdalısı gençlerin ‘Afrin’ videosu büyük beğeni topladı

Memleket meselelerine duyarlı iki kardeşin hazırladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konulu videolar sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Furkan Kaya ile ağabeyi Mehmet Kaya’nın hazırladığı ve Afrin’i konu alan ‘Bir Ülke Düşünün’ isimli son videoları da kısa sürede yüz binlere ulaştı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Furkan Kaya, “Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını ve gündemi sürekli takip ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak videolarımızın metnine, seçeceğimiz konuşmalara karar veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın yürüdüğü bu yolda karınca misali biz de destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımız tarafından takdir gördü”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda bir görüşme fırsatı bulduklarını ifade eden Furkan Kaya, şöyle konuştu:

“Her şey ‘ayağa kalk İstanbul’ videosu ile başladı. Ülkücü şair Arif Nazım yazmıştı şiiri biz de bir klip hazırladık ona naçizane. Çok paylaşıldı ve Cumhurbaşkanımız tarafından takdir gördü. Mitinglerde de gösterildi. Ondan sonra en çok paylaşılan ‘Ey oğul’ videosu, Bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi paylaştı Sonrasında Cumhurbaşkanımız ile yakın zamanda bir görüşme ve tanışma fırsatımız oldu. Kendisine videolardan bahsedilince; haberinin olduğunu ve devamının gelmesi gerektiğini söyledi. Bizi takdirle karşıladı”.

“Milli ve manevi değerleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yaşamına denk geldikleri için şanslı olduklarını belirten Kaya, “Bu videoları milli ve manevi değerler ışığında yapıyoruz. Milli ve manevi değerleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Videomuzun tüm kesimler tarafından takdir görmesi ve beğenilmesi bizim için büyük bir onur. Halk sosyal medyada takdir edip paylaşıyor. Sağolsunlar, teşekkür ediyoruz. Gençliğimizin, Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasetine denk gelmesi bizim en büyük şansımız. Hedefimiz 2019’a kadar bu çalışmaları sürdürmek. Özellikle sosyal medya alanında davamız ve milletimiz için çalışmak” diye konuştu.

“Bu ülke için 2019 ve sonrasında da daha güzel videolar yapacağız”

Ağabey Mehmet Kaya ise hedeflerinin 2019 seçimleri ve sonrasında daha güzel videolar hazırlamak olduğunu dile getirerek, “Biz aslında gündeme ve ülkede olan olaylara duyarsız kalmak istemiyoruz. Mesleğimiz de bu olduğu için kendimizi videolarla ifade etmeye çalışıyoruz. İlk videomuzdan sonra güzel tepkiler alınca bu bize daha çok çalışma azmi ve hırsı verdi. Fikirlerimizi insanlarla paylaşmak istedik. Bunda da şimdiye kadar çok başarılı olduk. Bu ülke için 2019 ve sonrasında da daha güzel videolar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz