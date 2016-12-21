Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u vuran polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın yurtdışı bağlantılarına yönelik bazı ipuçları olduğunu belirterek, MİT ve diğer soruşturma birimlerinin bu konuda da çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladığı Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Büyükelçi suikastına ilişkin bir soru üzerine, “Bağlantıların öncelikli olanı tamamıyla FETÖ terör örgütüne mensup olduğudur. Bunu gizlememize gerek yok. Yetiştirdiği yerden tut iltisaklarına kadar bunu gösteriyor. Şunu açık olarak söylemek zorundayım, maalesef TSK’nın içinde olduğu gibi polis teşkilatımızın içinde de bu kirli örgüt hala var. Bunların temizlenmesi devam edecek. Hassas olmak durumundayız ve bu hassasiyetle devam etmek durumundayız. Rusya’nın Türkiye’deki büyükelçisi merhum Karlov’un böyle bir suikasta kurban gitmesi bizleri üzmüştür. Şu 3 yıllık Türkiye’deki görevi esnasında müstesna diplomatlardan birisi olarak kendisini tanıdım. Türkiye’nin iç işlerine hiçbir zaman müdahil olmamış, tam aksine ‘Türkiye-Rusya ilişkilerini daha iyi noktaya nasıl taşırım’ bunun gayreti içinde olmuş bir diplomattı. Kendisine rahmet diliyorum. Öbürü bedelini ödedi. Bazıları spekülasyonlar yapıyorlar ‘niye canlı yakalanmadı’ diye. Canlı yakalamaya çalıştığınız zaman bedel ödendiğinde de İstanbul’da olduğu gibi, ‘1 tanesini canlı yakalayalım’ dediler, 5 polis üstüne gitti, 1 kişi orada 5 polisimizi şehit etti. Bunlar o andaki ruh halidir, tasarruf halidir. Bu tasarruflarda bazen başarılı olursunuz, olamazsanız. Burada vuran arkadaşımız, elini öbür tarafa doğru sallayınca ‘bomba mı çıkacak’ endişesi ile onu vurmak durumunda kaldı. Rusya’dan gelen soruşturma heyeti ile bizim soruşturma heyetlerimiz birlikte çalışmalarını yürütüyorlar. Temenni ediyorum ki en kısa zamanda bir neticeye varılacak. Bu kişinin yurtdışındaki bağlantıları nelerdir, buna yönelik bazı ipuçları var. Şu anda MİT ve diğer soruşturma birimlerimiz çalışmalar yürütüyor” şeklinde konuştu.

“El Bab’ın Halep ile olan yol hattı tamamıyla ÖSO ve askerin kontrolü altında”

El Bab’da yaşanan gelişmelere ilişkin bir soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “El Bab ÖSO ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. DEAŞ orada son hali ile her türlü yola başvuruyor. Canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Son kısımda maalesef birkaç şehidimiz oldu, yaralılarımız oldu. Artık El Bab’ın Halep ile olan yol hattı tamamıyla ÖSO ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El Bab çok uzamadan tamamıyla düşer ve El Bab’ın kendi halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur” ifadelerini kullandı.

Derya Yetim

