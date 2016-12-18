Yüzde 100 yerli imkanlarla yapılacak olan baz istasyonları ile mobil iletişimde millileşme de başlamış olacak. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 4 yerli baz kullanımının kısa sürede yaygınlaşacağını söyledi. 2015 yılının Ağustos ayında yapılan 4.5G ihalesinin en önemli konularından olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin millileşmesi amacıyla talimatını verdiği milli baz istasyonları ile ilgili çalışmalar kapsamında ilk baz istasyonları üretildi.

Türkiye'de 2G, 3G, 4.5G için toplamda 130 binlere varan baz istasyonu bulunuyor. Zamanla bu baz istasyonlarının yerli üretimle güncellenmesi sağlanacak. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, ilk etapta baz istasyonlarının yüzde 10'unun millileşmesi hedeflenerek bu şekilde yaklaşık 600 milyon liranın da Türkiye'de kalması amaçlanıyor..

Barış Şimşek - Takvim gazetesi