Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile yaptıkları başbaşa görüşme ve heyetlararası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Tabii hemen burada 15 Temmuz hadisesini ifade etmem gerekir. 15 Temmuz’da ülkemizde ordumuzun içerisine sızmış olan bir grup FETÖ terör örgütü mensubunun, asker kıyafetine bürünmüş böyle bir örgütün giriştikleri darbe olayının akamete uğratılmasının, püskürtülmesinin ardından, bir devlet başkanı olarak kaldı ki 8 ay önce bu göreve gelen bir devlet başkanı olarak sizlerin bugün bizleri ziyaret etmesi manidardır. Bu ziyaret vesilesiyle 5 anlaşma imzalamış bulunuyoruz. Bu anlaşmalarla birlikte de Türkiye-Benin arasında çok farklı bir süreç başlayacaktır. Görüşmelerimiz gerçekten çok samimi bir havada gerçekleşti. Önce ikili bir görüşmeyi aramızda gerçekleştirdik, ikili görüşmeden sonra da heyetlerarası görüşmeye geçtik. Bu heyetlerarası görüşmemizde de ben büyükelçimize sordum, bizim daha çünkü yeni büyükelçilik binalarını 2013-2014 bu aralarda bu binalarımızı tesis ettik. Şu andaki yerimiz nasıl dediğimde orada şuanda kiradayız yerimiz merkezi bir yer. Fakat Sayın Başkan size daha görünümü güzel yerde yer verelim, büyükelçiliği orada inşa edin dediler. Ben de bu tür şeyleri severim. Hemen bize verin ki inşaatını süratle başlatalım, inşaatı bitikten sonra Benin’i ziyarete geleyim dedim. Böyle bir adımı atmak suretiyle inşallah Benin’de kendi yerimizi inşa eder, ondan sonra da Benin’e yapacağımız ziyareti kendi büyükelçiliğimize bu şekliyle yapmış oluruz. Büyükelçimiz de işin takipçisi. Olmak suretiyle nerede, nasıl bir yer verilecekse mimarlarımızı göndermek suretiyle mimarlarımız yerinde gerekli çalışma yapar, ona göre proje çalışmasını başlatırız” ifadelerini kullandı.

“Kendilerinin çok başarılı bir iş adamı oluşu Benin’e çok çok farklı bir vizyon katacaktır” diyen Erdoğan, “Değerli dostuma, onun şahsına tüm benin halkına halkımın selamlarını özellikle iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte şunu özellikle paylaştım, 14 yıl kadar önce göreve geldiğimizde Afrika’daki büyükelçilik sayımız 12’ydi, şu anda 39. Hedefimiz 54 ülkede 54 büyükelçiliği Afrika’da kurabilmektir, çünkü her ülke irili ufaklı ne olursa olsun bizim için bir değerdir. Her ülkenin de Birleşmiş Milletler de ufağı büyüğü yok, hepsinin bir rey hakkı vardır. Dolayısıyla bizim için hepsi önem ifade ediyor. Dolayısıyla bu dostluğumuzu, dayanışmamızı bir arada sürdürebilmek için bizim Afrika olan bağlarımız çok daha güçlü olmalıdır” şeklinde konuştu.

"Bizim dostumuza düşman olana biz dost olmayız, dediler”

Şu anda 54 farklı Afrika ülkesinden yaklaşık 4 bin 500 öğrencinin devletimiz ve gönüllü kuruluşlar vasıtasıyla Türkiye’de eğitim aldığına dikkati çeken Erdoğan, “Bunun yanında Benin’den de 87 öğrenci şuanda ülkemizde eğitim ve öğretim alıyor. Önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da artırma imkanımız var. FETÖ’nün ‘3 tane okulu var bizde’ dediler. Ben hemen bu okulları kapatacağım, bunları kamulaştıracağım. Maarif kolejimizle, bunları birlikte çalıştırmak suretiyle bu süreci aşmış olacağız. Şu ifade de bizim için gerçekten çok anlamlı, ‘Bizim dostumuza düşman olana biz dost olmayız’ dediler” diye konuştu.

Benin ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 90 milyon dolar olduğunu anlatan Erdoğan, “Bu, tabii çok küçük bir ticaret hacmi. Artık bu ticaret hacmini başarılı bir işadamının başında olduğu bir Benin’le Türkiye inşallah daha ilerilere taşıyacaktır. İşadamlarımızı kısa sürede süratle Benin’e göndereceğiz. Benin’deki işadamlarıyla bizim işadamlarımız ikili çalışmaları bir başlatsınlar. Benin ve Türkiye’nin Afrika’daki çalışmaları inanıyorum ki çok daha zenginlik kazanır. Afrika’nın sorunlarına en iyi çözümlerin Afrika’daki kardeşlerimiz tarafından getirileceğine inanan siyasetçiyim. Onların her daim yanlarında olacak, yol arkadaşlarına, kara gün dostlarına ihtiyaçları olduğuna inanıyorum. Böyle bakıyorum. Afrika açılımını başlattığımız 2005 yılında, o yılı Afrika yılı ilan ettik ve o yıl Afrika’daydık. En az gelişmiş ülkeler kategorisinden 48 ülkeden 34’ünün Afrika’dan olması bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Bu acı tabloda asıl sorumlular, asırlar boyunca Afrika insanının kaynaklarını sömüren, altınına tüm madenlerine o sömürgeci ülkelerdir. Benin de sömürülen ülkelerden bir tanesiydi. Şimdi, bağımsızlığına kavuşmuş benin olarak kendi ayakları üzerinde kalkması bizim iftihar meselemiz olacaktır. Afrika kıtasının geleceği parlak ve aydınlıktır. Afrikalı kardeşlerimiz ekonomik kalkınma bakımından da hakettiği yerlere muhakkak gelecektir. Bundan da hiç şüphem yok. Milletim ve şahsım adına darbe girişimi sonrasında sergilediği dayanışma dolayısıyla şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretin her iki ülke arasında aydınlık yarınlara vesile olmasını diliyorum. İmzalanan bu 5 anlaşma ile güçlü bir geleceğin inşa edileceğine olan inancımı tazeliyorum” ifadelerini kullandı.

Talon ise açıklamasında, tüm Türk halkına iki ülke arasındaki ilişkilerin bu şekilde seyretmesinden dolayı teşekkürlerimizi sunduklarını belirterek, “Sizi tebrik etmek istiyorum, liderliğinizden dolayı. Türkiye’yi de tebrik etmek istiyorum. Sadece bir teşebbüsle kalmış olan vahim olayın da başarıya ulaşmamış olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Türk halkı ve yetkililerine sonsuz olarak. Yanınızda olduğumuzu, terörizmle mücadelede yanınızda olduğumuzu söylemek istiyoruz. Biz de bu olayların arkasındaki failleri bulmak için elimizden geleni yapacağımızı söylüyoruz. Verimli ve aktif bir işbirliğinin de bilançosunu da yapabildik. Benin’in Türkiye’den öğreneceği çok şey var çünkü yükselen bir güç Türkiye” diye konuştu.

Türkiye’nin kendini Afrika’da göstermesi gerektiğine işaret eden Talon, “Gerçekten de küçük bir köy haline gelen dünya söz konusu, bu yüzden de işbirliği son derece gerekli. Dengeli bir dünya ancak birçok güç mevcut olursa olabilir. Birçok ülke kalkınma seviyesini artırmış olursa artırabilir. Hem şahsi çıkarlar hem de Afrika’nın çıkarları için biz de Türkiye’nin bu gücüne katkıda bulunmak istiyoruz. Şuanda olduğu gibi bir güç olmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Sizin liderliğinizi memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.

Görevi süresince Türkiye’ye sıkça geleceğini anlatan Talon, yatırımların da teşvik edileceğini ifade etti. Talon, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Benin’e davet etti.

Enise Vural