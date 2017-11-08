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Erdoğan, Tesla Motors CEO'su Elon Musk görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla Motors CEO'su Elon Musk görüşmesi başladı.

Erdoğan, Tesla Motors CEOsu Elon Musk görüşmesi başladı

08 Kasım 2017 15:59

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