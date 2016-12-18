Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, bu akşam Trabzon’da Şenol Güneş Stadı ve Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde ilk olarak şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Keramettin Demir tarafından da dua yapıldı. Duanın ardından tüm stattan “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” tezahüratları yükseldi.

Açılışta ilk konuşmayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta yaptı. Usta, “Nice 50 yıllara burada hep birlikte gireceğiz. Bu statla birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız” diyerek stadın yapımında emeği geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmalarının ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler için yapılan tezahüratlar üzerine “Bu yolda hep beraber can vermeye hazırız bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek konuşmasına başladı.

Kompleks ve stadyuma Şenol Güneş’in ismi verildi

Konuşmasında kompleks ve stat için belirlenen ismi de açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “İçinde bulunduğumuz kompleks Şenol Güneş Kompleksi. Tabi Şenol Güney kardeşimizde bize dünya üçüncülüğünü kazandık. Milli takımımızın da yıllarca başarı ile kaleciliğini, kaptanlığını yaptı. Trabzonspor’un çok güçlü olduğu dönemlerde de yine kalecisiydi. Arkadaşlarımla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde stadın adını da ‘Şenol Güneş Stadı’ yapmaya karar verdik. Biz de güzel bir söz var; ‘Marifet iltifata tabidir. İltifatsız marifet zayidir’ diye. Biz gerçekten bu ülkede emeli olanları, taş üstüne taş koyanları, ödüllendirmesini bilen bir milletiz. Bunun kadri kıymetini bilmenin de huzuru içindeyiz” açıklamasında bulundu.

“Türkiye ile Katar arasında bugün 15 anlaşmaya imza attık”

Açılışa katılan Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve beraberindeki bakanlar heyetine şükranlarına da sunan Erdoğan “Biz bugün trabzon’da aynı zamanda Türkiye katar arasında yüksek düzeyli bir istişare komite toplantısı yaptık. Bugüne kadar ne yaptık bundan sonra neye yapacağız aramızda bunları konuştuk. Bugün burada 15 anlaşmayı imzaladık. Birinci toplantıyı Katar’da yapmıştık 17 imza atmıştık. Bugün de 15 imza attık. 17 anlaşma yürüyor şimdi de burada attığımız imzalar ile yeni adımlar atıyoruz. İnşallah bunlardan Trabzon’da nasibini alacaktır. Hele hele bugün helikopterle Trabzon’un üstünde dolaşırken, kar dolu dağları dolaşırken kendisi de hayran kaldı. ‘Niye biz burada kayak tesisleri yapmıyorsunuz’ diye de sordu. Temenni ederim ki onlara da kavuşuruz. Onun alt yapılarını da yapmalıyız tabi. Onun için oteller yapmaya da hazır olduklarının müjdesini de ayrıca verdiler.

“Kayseri’deki hain, alçak bomba saldırısı sevincimizi gölgeledi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün Kayseri’de meydana gelen malum, hain, alçak bombalı saldırı bizim bugünkü sevincimizi gölgeledi” diyerek sürdürdüğü konuşmasında şunları söyledi:

“Bugünkü programımız çok daha farklıydı. Bugünkü eğlence faslını bir kenara koyduk. İnşallah bu eğlenceleri farklı bir zamanda yaparız. ‘Acımıza gölge düşürmeyelim’ dedik. 1,5 yıldır süren yoğun terör eylemleri nedeniyle sevinçlerimizi ağız tadı ile yaşayamıyoruz. Terörle mücadelemizi kesintisiz ve kararlı şekilde devam ederken, yatırımlarımızı yapmaya, projelerimizi hayata geçirmeye, hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Salı günü Avrasya Tüneli’nin açılışını yapacağız. İstediğiniz kadar terör estirin, bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Ben inanıyorum ki onlar teröre koştukça benim milletim birliğe koşacak, daha güçlü olacağız. Tek kişi bunlardan kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin her biri bu toprakları tekrar tekrar vatanımız haline getirme mücadelemizin beratlarıdır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

Erdoğan, yeni stadın hayırlı olması temennisinde bulunarak beraberindekiler ile birlikte stadın açılış kurdelasını kesti. Açılış sonrası havai fişek gösterisi ve lazer gösterileri yapıldı.

Açılışa Katar heyetinin yanı sıra Gürcistan’dan gelen davetliler, bakanlar Süleyman Soylu, Recep Akdağ, Akif Çağatay Kılıç, Mevlüt Çavuşoğlu, Naci Ağbal, Bülent Tüfekçi, Faruk Özlü, Faruk Çelik ve Nihat Zeybekçi, Milli Takımlar teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor eski kulüp başkanları, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti milletvekilleri ile binlerce taraftar katıldı.

Bekir Koca - Ersen Küçük - Gökmen Şahin - Ozan Köse

