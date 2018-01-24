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Erdoğan - Trump görüşmesi bugün 20:30'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün saat 20.30'da bir görüşme yapacak. Görüşme, Trump'ın talebiyle gerçekleşecek.

Erdoğan - Trump görüşmesi bugün 20:30da

24 Ocak 2018 11:21

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