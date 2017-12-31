Erdoğan: 'Türkiye büyüdükçe maruz kaldığımız tehditlerin çapı da büyüyor'

AK Parti Düzce 6. İl Olağan Kongresi, Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İl Kongresine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

"Türkiye büyüdükçe maruz kaldığımız tehditlerin çapı da büyüyor"

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti olarak asırlardır olduğu gibi bugün de vatanımızı korumak için gözümüzü kırpmadan şehadete yürüyecek inanca, imana, cesarete, dirayete sahip olduğumuzu gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye büyüdükçe maruz kaldığımız tehditlerin çapı da büyüyor. Eskilerin dediği gibi, 'Büyük başın derdi büyük olur.' Eğer biz tüm iddialarımızdan, tüm hedeflerimizden vazgeçip yerimizde otursak ne söylenirse boynumuzu büküp yapsak inanın bana şu yaşadığımız sıkıntıların hiçbiriyle karşılaşmayız. Ama kimse de bizi adam yerine koymaz. Ama biz bunu yapamayız. Biz zillete asla rıza gösteremeyiz. Biz beşer planında hiçbir gücün karşısında bugüne kadar eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka türlü asla. Biz haksızlık karşısında sessiz ve tepkisiz kalamayız. Bizim inancımıza, fıtratımıza ecdadımıza tüm değerlerimize terstir. Milletimizin de kesinlikle böyle bir duruş istemediğini biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"En büyük savunma taarruzdur"

En güçlü çıkışın, en büyük savunmanın taarruz olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tehditler ne kadar büyük olursa olsun mücadeleden asla vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz. Sultan Alparslan Malazgirt'e doğru ilerlerken en az beş kat kalabalık bir Bizans ordusunun olduğu haberi gelir. Alparslan'ın cevabı şu olur; 'Ne güzel demek ki biz de onlara yaklaşıyoruz.' Daha bizim böyle bir ecdadımız var. En güçlü çıkış unutmayın ve askeriyede de bunu hep öğretirler savunma, taarruzdur. İşte ecdadımız da bunu yaptı, biz de bunu yapıyoruz. Ülkemize yönelik tehditlerin ve saldırıların büyüklüğüne bakınca biz de diyoruz ki; 'Ne güzel; demek ki bizi böyle görüyorlar. Bizden bu derece çekiniyorlar.' Hayatımızın hiçbir döneminde karşımızdakilerin cüssesine bakıp da mücadeleden kaçmadık. Dışarıdan bakanların en küçük ihtimal vermedikleri dönemde azimle ve inançla çalışarak İBB'yi kazandık.

Kimsenin sözünü dahi etmek istemedikleri dönemde partimizi kurup ilk seçimde 16 ayda iktidara geldik. Türkiye'nin 15 yılda kat ettiği mesafenin anlamını kavramak için aynı tarihlerde benzer şartlarda olduğumuz ülkelere bakmak lazım. Bizim 3 kat büyüdüğümüzde onlar anca yüzde 30 büyüme gösterdiler. Milletimiz bizi büyüme, güçlendirme görevini verdi. Bu sorumluluğun hakkını vermek için nerede ne zaman hangi engelleri aşmamız gerekiyorsa yapmada kararlıyız" dedi.

Ali Yıldız - Gürcan Yılmaz - Burak Can Tokyürek

