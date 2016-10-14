Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine seslendi. Erdoğan, "Musul’da tehdit olarak DEAŞ var. Başika’daki Türkler birilerini rahatsız ediyor. Irak’ın merkezi yönetimini. Neden? Bizi bizzat oraya davet eden bunlardı. Şimdi çıkmalı diyor. Kusura bakma, Türkiye istediğin zaman gelen istediğin zaman çıkan ülke değildir. Şu an 400 bin Türkmen var. Yarısı Sünni yarısı Şia. Bunlar da birbirine düşmüş. Musul’dakiler DEAŞ’in aktif olması nedeniyle rahatsızlar. Türkiye’yi koalisyon güçleri içerisinde görmek istemiyorlar. Çünkü masada Türkiye’yi görmek istemiyorlar. 1 Mart tezkeresi olayında yanlış şuydu: Türkiye çıkmamalı ve orada olmalıydı. Türkiye çıkmasaydı, Allah’ın izniyle orası böyle olmazdı. Başika’da 700’e yakın asker var. Musul’a yakınız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

"Onlar kaçacak biz kovalayacağız"

Eski bir genelkurmay başkanı bana ’askeri liselerin kapatılmasını doğru bulmadığını’ söyledi. Askeri liseleri tamamen FETÖ’cü yetiştiren yerlere çevirmişler.Bu konuyu iyi düşündük. Bütün milletin evlatlarına harp okullarını açtık.Tıp fakültelerinden en düşük puanı alanların GATA’ya girmesini sağlayan bir tezgah kurmuşlar. Önemli olan sağlık hizmeti almaktır. Bunların inlerine daha yeni girmeye başladık. PKK’da bile bu kadar in görmemiştik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Yeni bir hazırlığın içindeyiz. Belirli bir süre verdik. Bu vatanın evladı olan gelip ifadesini verir. Gelmezse gerekeni yaparız. Karşı koyuş ve milletle birlikte dayanışma olayı farklı istikamete çevirdi. Bu topyekun bir işgal girişimiydi. Ben de idamın yanındayım dediğimde Batılılar siz idamı savunuyorsunuz diyor. Evet savunuyorum. Benim idamı affetme yetkim yok. Darbenin puslu havasında yurtdışına kaçanlar kendini güvende hissetmesin. Bu yanlarına kar kalmayacak, bunu bilsinler. Yaşananların tek sorumlusu dini yapılar diyenler var. Asıl bu yolun taşları dine böyle bakanlar yüzünden döşenmiştir. Özeleştiri vermesi gerekenler yıllarca FETÖ’ye alan açanlar devletin kapılarını millete kapatanlardır.

Yenikapı’dan yeni ruh oluşsun istedik. Yenikapı ruhunu tanımıyorum demek birşey kazandırmaz. Tecelli eden o ruha ayak uydurmazsan kaybedersin. Biz kendi muhasebemizi yapıyoruz. Milletten saklımız gizlimiz yok. Bize çuvaldızı batıranlar da iğneyi ihmal etmesin" ifadelerini kullandı.