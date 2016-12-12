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Erdoğan: Türkiye’nin ve Türk’ün güçlenmesine tahammülleri yok

Emperyalist güçleri eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "“Türkiye’nin ve Türkün güçlenmesine asla bunların tahammülü yoktur. Bundan çok rahatsızlar. İstedikleri kadar tahammül etsinler ya da etmesinler bizim buna imanımız var" dedi.

Erdoğan: Türkiyenin ve Türkün güçlenmesine tahammülleri yok

12 Aralık 2016 18:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında çevik kuvvet polislerine hitap eden Erdoğan başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemlerdeki terör eylemlerini emperyal güçlerin Türkiye’yi parçalamaya yönelik adımları olarak nitelendirerek, “Türkiye’nin ve Türkün güçlenmesine asla bunların tahammülü yoktur. Bundan çok rahatsızlar. İstedikleri kadar tahammül etsinler ya da etmesinler bizim buna imanımız var. Bu ülke tarihte olduğu gibi güçlü yerine yeniden oturacaktır. Bunu beraber yapacağız. 35 yıldır bu ülkede terör var. Dikkat edin şimdi bu mücadelenin şekli, çeşidi değişti. Sadece 780 bin metrekarelik vatan topraklarında devam etmiyor. Her yerde o girilmeyen mağaralara şimdi giriliyor. Kandil hakeza öyle. Terörün adeta güneyde Irak ve Suriye’deki bize olan dayatmalarına karşı artık özel kuvvetlerimizi, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte operasyonlarını sürdürüyor. 44 şehidimiz var son olarak. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Kur’an-ı Kerim’de müjdesini veriyor. ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler siz bilemezsiniz’. Birçok benzer ayetler var. Bu yolunuz boş bir yol değil. Rabbim inşallah bizlere de bu makamı lütfetsin. Bu yolda omuz omuza yürüyeceğiz. ‘Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana ağuşunu açmış duruyor peygamber" diyor ya Akif. Peygamberimiz şehitleri bekliyor. Peygamberlik makamından sonra en yüksek makam şehitlik. İnşallah bu tecrübeler bundan sonraki süreçte bize çok daha farklı bir güç katar” diye konuştu.

“SİZE VERİLEN HAKLARI TERÖRLE MÜCADELE KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Size verilmiş olan hakları kesinlikle terörle mücadelede kullanmaktan çekinmeyin. Bu hakkınızı kullanın. Eğer zalime merhamet ederseniz, mazluma ihanet etmiş olursunuz. Asla zalime merhamet etmeyin, gereği neyse onu yapın. Hele hele terörist. Biliyorsunuz ki bu teröristtir. Size bu devletin yasalarının verdiği yetkiler var. Bu konuda valimiz, emniyet müdürümüzle konuştuk. Hiç çekinmeyecekler, gereği neyse yapacaklar. Bizler de devlet olarak her zaman tüm polis teşkilatımızı, silahlı kuvvetlerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı

Etiketler: erdoğan


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