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Erdoğan Ukrayna Dışişleri Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Erdoğan Ukrayna Dışişleri Bakanını kabul etti

30 Mart 2018 15:30
 

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