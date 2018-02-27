Erdoğan: Ülkeyi troller değil biz yönetiyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi. Bu seyahatinde kendisine bakan ve milletvekilleriyle birlikte kalabalık bir iş adamları heyetinin de iştirak edeceğini belirten Erdoğan, “Cezayir bizim bölgedeki en güçlü ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Hele hele doğalgaz tedarikimiz bakımından 4. sırada” dedi. Moritanya ziyaretinin cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmî ziyaret olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yönüyle de bu ziyaretin tarihî bir önemi olduğuna işaret etti.

Moritanya’nın ardından Senegal’in başşehri Dakar’a bir ziyarette bulunacağını, daha önce Senegal’i biri başbakanlığı diğeri ise cumhurbaşkanlığı döneminde olmak üzere iki kez ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, üçüncü ziyaretin Senegal ile mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerin nişanesi olacağını ifade etti.

Erdoğan, Afrika turunun son ayağında Mali’ye geçeceğini, bu ziyaretin de Türkiye’den Mali’ye cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk resmî ziyaret olacağını aktardı.

Terör örgütü FETÖ’nün en çok istismar ettiği ülkelerin Afrika’da bulunduğunu belirten Erdoğan “Aynı şekilde örgütün kanlı ve karanlık yüzünü ilk keşfeden, örgütün tasfiyesine dair adım atan ülkeler de Afrika kıtasındadır. Çabalarımız sayesinde birçok ülke örgütle iltisaklı okulları kapattı ve Maarif Vakfımıza devretti. Moritanya, Senegal ve Mali bu ülkelerin başında geliyor” diye konuştu.

Salih Müslüm’ün Prag’da gözaltına alınması ve Türkiye’nin iade talebine ilişkin soru üzerine Erdoğan “Malum konunun Interpol ayağı var, konunun tabii oradan istenmesi ayağı var. Bunlar takip ediliyor” dedi.

“GÖREVİNİN BAŞINDA”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hafta sonu Trabzon’da açıklamaları oldu. Bu açıklamaların ardından kendisi görevden mi ayrılacak yoksa bir kabine revizyonu mu söz konusu?” sorusu üzerine, şunları söyledi:

“Bu söylenenler veyahutta bu ifadem belki biraz ağır olacak ama ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar, bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri Bakanımızın Trabzon’daki konuşmasında belli bir yerinde bir duygusallık şahsıyla alakalı olabilir ama ben de kendisiyle dün akşam görüştüm. Böyle bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki bu tür kabine vesaire falan bunlarla alakalı hiçbir şey söz konusu değil. Arkadaşımızın istifası vesaire bu tür şeyler asla söz konusu değil. İşte bu trol ahlaksızlıkları maalesef ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini, beraberliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’yi troller idare etmeyecek. Türkiye’yi biz idare ediyoruz.”

Fransa dördünü de yıllarca sömürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa bir aradan sonra yeniden Afrika turuna çıktı. Kültürel yakınlıkları bulunan Cezayir, Mali, Moritanya ve Senegal arasındaki en önemli ortak özellikler İslam beldeleri olmaları ve uzun bir dönem Fransız sömürgeciliğine maruz kalmaları.

2005 yılından beri oldukça aktif bir Afrika siyaseti yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Cezayir’i 2006, 2013 ve 2014 yıllarında üç kez başbakan ve bir kere de cumhurbaşkanı sıfatlarıyla ziyaret etmişti. 2013 ve 2016 yıllarında Senegal’i de iki defa ziyaret etti. Her iki ülkeyle de Türkiye’nin ilişkileri bu ülkelerin bağımsızlık kazandığı 60’lara uzanıyor.

Bu Afrika turunda Moritanya ve Mali, Erdoğan’ın ilk kez ziyaret edeceği Afrika ülkeleri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret edeceği bu ülkelerde Fransa etkisi özellikle günlük hayatta kültürel öğelerle devam ediyor. Fransızcanın iletişim dili olarak yoğun şekilde kullanıldığı bu ülkeler sömürgecilik döneminde Fransa’nın uyguladığı kültür asimilasyonuna maruz kaldılar. Bu dejenerasyona rağmen İslam hâlâ sosyal hayatı şekillendiren en önemli öğe. Moritanya’nın çöl medreseleri, Mali’nin el yazması kütüphaneleri, Senegal ve Cezayir’deki direniş ruhu İslam’dan güç alan unsurlar... Cezayir dışındaki ülkeler ile ekonomik ilişkiler şimdilik sınırlı olsa da yeraltı kaynakları bakımından zengin olan bu ülkeler geleceğe yönelik büyük bir potansiyel barındırıyor.

Türkiye Gazetesi