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Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bu akşam telefonda görüştü.

Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

25 Aralık 2017 23:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hartum ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Kudüs konusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs’le ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 21 Aralık’ta yapılan oylama sonucundan memnuniyetlerini dile getirdiler. Kudüs’ün statüsüne sahip çıkmak için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD yönetiminin hatalı adımdan dönmesi için yapıcı uyarılarda bulunmanın faydalı olacağını belirttiler. 

Müştak Saygın
 

 

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